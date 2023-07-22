美國立功地產學院 實務班及執照班 8/2開課

美國立功地產學院之地產執照班與「千萬經紀地產實務班」將於八月初正式開課。實務班課程培養出許多優質的千萬經紀，也為投資 人提供許多賣屋買房的基本知識，反應熱烈，頗受好評，由知名千萬地產達人袁立功授課。

「千萬經紀實務班」每期八堂課，學費500元，教室上課，第一堂課可免費試聽，座位有限，可使用簡訊洽 Jimmy 袁立功報名訂位。

「實務班」課程適合近期想賣屋或買房者、新手地產經紀、或對房地產 有興趣的投資人。千萬經紀實務班/初級班」每期四堂課，內容包括：1. 租賃時如何保障房東或房客的權益。避免大麻 屋或不靠譜租客。 2. 買房時需要注意事項，保障買家的權益。 3. 如何協助賣家賣房時順暢的賣到最高價。 4. 如何挑選一位優質的地產經紀協助房地產買賣相關事宜，避免可能發生的法律問題。 什麼是公証中心，什麼是產權公司， 為什麼需要 TC；賣屋或買房的有哪一些費用。5. 市場上有一些可能誤導的廣告，例如：賣屋或買房僅收極低的傭金或不收傭金，有啥蹊蹺等房地產相關的實用內容，避免在買賣房地產的過程中受騙上當，或可能發生的法律訟訴問題。

美國立功地產學院亦創學費退費優惠計劃（有條件限制）。「實務班」課程是教室上課，週三上午10點30分至12點30分，eXp Realty 教室地址：18558 Gale Ave., #216,City of Industry, CA。

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若想從事於房地產行業的朋友，歡迎報名「地產執照班」每期十堂課，學費僅 $380，包含「地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材及考古題庫」等三本教材。執照班是每週六午9點30分至12點30分網絡線上上課。

美國立功地產學院執照班/實務班同步招生中，若您對房地產有興趣，歡迎踴躍報名。若您正在考慮高價賣屋、或低價買房，歡迎免費諮詢，袁立功訂位諮詢專線：626-617-1600，請使用簡訊聯繫或留言。