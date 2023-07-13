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KIA美國上半年銷售額創公司歷史新高

洛杉磯訊

Kia美國延續2022年創紀錄零售銷量的勢頭，上半年銷量創下394,333輛的歷史記錄，較2022年上半年增長18%。Kia過去六個月的零售銷量總數為362,933輛，較2022年上半年增長17%。Kia 6月銷量達70,495輛，較去年同期增長8%，連續第11個月銷量同比增長。

Kia的八款車型上半年銷量同比增長，其中包括：Carnival（+74%）； Seltos (+64%)；Sportage（+37%）；Soul（+26%）；Forte（+20%）；Telluride（+18%）；Sorento（+10%）和Niro（+9%）。此外，Kia電動車銷量較去年前六個月增長40%，SUV銷量增長25%。

「消費者對Kia堅固耐用、功能強大的SUV、運動型轎車和創新電動汽車等增強型產品陣容反應非常積極，Kia的銷量得以持續加速」，Kia美國公司銷售運營副總Eric Watson表示，「隨著疫情期間供應短缺車型的產量不斷提高，我們看到我們的核心SUV車型的銷售強勁，其中 Sportage、Telluride、Sorrento 和 Seltos，以及Niro、Soul和Carnival 車型的年销量不断增長。 隨著下半年我們旗艦級EV9全電動三排SUV的推出，我們預計將看到持續的增長勢頭。」

除了每月的銷售業績外，Kia美國還宣布了多項舉措以及Kia世界級產品線中各種車型收穫的重要行業獎項，包括：

• Kia美國是唯一一家入選《TIME100 最具影響力公司》的美国汽車公司。 《時代周刊》詳細介紹了Kia美國如何在長期的電氣化雄心中擺脫該品牌作為超值品牌的聲譽。

• Kia美國在J.D. Power 2023年美國新车質量研究（IQS）中榮獲J.D. Power美國新车質量研究獎項數量最多的品牌。Kia今年有四款車型獲得了細分市場最佳榮譽：Carnival（小型貨車）、Forte（緊湊型轎車）、Stinger（中型高級轎車）和 Rio（小型車）。這是Kia Forte在緊湊型轎車細分市場連續第五次獲獎 ，使Kia成為該領域唯一連續五年獲得J.D. Power獎的品牌。

• 《美國新聞與世界報導》授予2023款Kia K5「25,000至30,000美元的最佳青少年汽車」獎。這些獎項表彰在可靠性、可靠性、碰撞預防和可用功能方面得分較高的車輛，這些都是父母在為青少年駕駛員購買車輛時可能考慮的因素。

• 2023款Kia Telluride在中西部汽車媒體協會（MAMA）年度春季大会上榮獲「最受喜愛的家庭用車」稱號。超過100名汽車記者聚集在威斯康星州埃爾克哈特湖的Road America，他們在各種駕駛道路上評估了近90輛汽車，然後在七個類別中投票選出他們最喜歡的汽車。

SUV 疫情 投票 電動車

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