香港著名歌手陳奕迅 北美巡迴演唱會正式開票

創造歷史，首位登上Chase Center亞洲著名香港 歌手陳奕迅（Eason Chan），在他的社交媒體上宣布了他北美巡迴演唱會正式開票 的時間。對於期待已久的歌迷們來說，陳奕迅的北美6站巡演將在7月14日，6個城市同步開票，票務信息將在官方平台Ticketmaster&Ticketleader公佈。陳奕迅（Eason Chan）的「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」北美站，無疑將再次引發搶票熱潮，讓歌迷們一起等待E神陳奕迅帶來的音樂盛宴及創舉！

美加巡演行程8月30日紐約Barclays Center，9月6日多倫多Scotiabank Arena，9月10日芝加哥United Center，9月15日洛杉磯 Honda Center，9月20日舊金山 Chase Center、9月25日溫哥華Pacific Coliseum等六大城市的萬人體育館帶來原版的精彩演出，為歌迷熱情獻唱！

陳奕迅也在近日的生日會上提到，本次北美巡演，他將帶著一百四十人的大型團隊，把最大的Video Wall飄洋過海帶到北美，用一個月的時間在6個城市演出，希望可以為當地歌迷帶來跟香港一樣原汁原味的演出體驗。陳奕迅Eason還直言「這次北美巡演，心情既緊張又興奮」！

有著「金曲歌王」之稱的樂壇天王陳奕迅，不僅在全球華人 中有著極大的盛譽，其影響力還輻射到了海外的其他社群。據美國新聞網站SFGate報導，陳奕迅是首位在舊金山Chase Center舞台上獻唱的亞洲藝人，創造了該場館的一項歷史。這無疑彰顯出陳奕迅在全球樂壇的廣泛影響力，他的音樂跨越語言和文化的障礙，贏得了全球樂迷的熱烈歡迎和尊敬。望眼E神在海外巡演演出歷史上，將舞美製作空運至北美並在大名鼎鼎的萬人體育館中進行原版創意巡迴表演，陳奕迅這一次可謂是打破了自己的成績，能破陳奕迅記錄的，只有陳奕迅本人！

此外，本次陳奕迅北美巡演的多倫多站，也再度選擇了當地最大的演出場館Scotiabank Arena（原名Air Canada Centre）進行演出。他曾在這裡舉辦過多次場他個人的演唱會，每次都座無虛席。這次再次回歸，是對他音樂魅力的最好見證，也是他對粉絲們熱愛的回饋。購票可至Ticketmaster & Ticketleader。