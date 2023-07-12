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下周末爾灣St. John夏季特賣會

洛杉磯訊

喜歡名牌高級服裝St. John嗎？下個周末它在爾灣有個特賣會，想以大折扣價購買這平時不打折的名牌，這正是個機會。

 St. John夏季倉庫特賣會，將在7月21日（星期五）中午12時至下午4時，以及7月22日（星期六）上午10時至下午2時，在位於17522 Armstrong Ave. Irvine（停車場）舉行，為期兩天。這是一個難得的機會，以優惠價格選購St. John多樣式的女性奢華服裝和精選配飾商品。

特賣會期間，St. John將提供便利的付款方式，他們將樂意接受現金、信用卡或借記卡付款，以確保參與者享受無縫的購物體驗；然而需注意，支票將不被接受。特賣會期間所有銷售均為最終行為，因此不接受退貨換貨。此外，為維護秩序並保護商品的品質，顧客將不被允許攜帶任何袋子進入特賣會場地。

St. John是一個全球知名的奢華時尚品牌，成立於1962年。他們以高品質的材料、精湛的工藝、永恆的時尚和精緻的針織連衣裙聞名。多年來，他們不斷發展，但他們的產品系列始終保持著簡潔、優雅和多功能的風格，贏得了廣大時尚愛好者的青睞。該品牌的總部位於南加州，擁有1000多名員工，並在全球設有工作室、商店和辦公室，實現了垂直一體化運營。顧客可以在16個國家的高端專賣店、33家St. John店鋪、以及他們的電子商務網站上購買到St. John的產品。

St. John夏季倉庫特賣會是時尚愛好者不要錯過的盛事，在這次夏季倉庫超級特賣中，無論你正在尋找時尚的日常或工作服、雞尾酒會裙或晚禮服，St. John都能滿足你的各種場合需求，提供豐富多樣的商品選擇，以優惠價格選購St. John時尚精品，親身感受這個著名品牌的卓越品質和獨特風格，並享受購物的樂趣。

時尚 加州 支票

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