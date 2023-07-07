原味店 轉幸運輪盤活動本周日結束

「原味店」一直致力為南加州華人社區，供應各種港式美食。 (圖片：業者提供)

現在到亞凱迪亞 市的「原味店」用餐時，可以免費參加轉幸運輪盤活動，獎品由10%折扣到免費優惠，如果抽中大獎，吃的餐飲全部免費。這項活動自5日開始至9日結束，也就是本周日就結束了，民眾不妨把握機會。

此外，亞凱迪亞店與羅蘭岡 店，從7月10日至7月27日特別推出「10元雞」大優惠，凡每日下午5時後，到這兩家店堂食或外賣，消費滿50元以上，便可以用10元購買一隻雞（古法鼓油雞），每天數量有限，售完即止。

原味店(Delicious Food Conner)為對抗通貨脹漲、優惠顧客，他們提供了新菜單、新價錢及新口味。推出50多款新菜式，新增港式西餐煎排和烤焗飯，另具香港特色的「原味雲吞麵」現已全線上市，採用爽滑黃金麵，雲吞皮薄餡料足，加上鮮甜的大地魚湯，讓人吃完後會想再次光顧。

「原味店」一直致力為南加州華人 社區，供應各種港式美食，其中絲襪奶茶、西多士、混醬腸粉、煲仔飯加上各式風味小炒，多年來皆是華人社區的人氣食物。並有粥、粉、麵、飯、港式小食、特色點心、港式鍋氣小炒、港式燒臘、湯、冷熱飲品的早餐、午餐和晚餐等。

原味店亞凱迪亞店電話626-662-2328，地址在855 S. Baldwin Ave., Arcadia, CA，羅蘭岡店電話626-820-9938，地址在18908 Gale Ave., Ste. B, Rowland Heights, CA。