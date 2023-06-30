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2023建材展／國泰銀行贊助建材裝修大展／講座主題:如何申請建築貸款

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世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

國泰銀行贊助第五屆建材裝修大展，商業地產及建築貸款部副總裁兼客戶經理Jim Hu，將在7月6日、7日（周四、五）兩天下午2時30分，舉辦兩場講座，主講「如何申請建築貸款」，分享專業見解並解答與主題相關的疑問。並設有專屬展位，為業界人士、企業主和公眾面對面提供詳盡的建築貸款信息。

國泰銀行在商業房地產及建築貸款領域擁有超過60年的豐富經驗，無論是擴建現有設施、收購投資型房地產，還是建造新的辦公室、住宅或倉庫，國泰銀行的專業團隊都能為企業量身打造各種短期和長期方案。

國泰銀行作為直接放款機構，能全方位為企業提供貸款支持，從協商貸款條件到建築完成後評估未來增值機會等都能給予協助。同時也提供代理行或銀團方式的貸款服務。

國泰銀行是國泰萬通金控的子公司，成立於1962年，旨在支持洛杉磯日益壯大的華裔社區。如今在美國各地及香港擁有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處，致力為客戶提供優質的金融服務，實現財務目標。

國泰銀行持續取得卓越成就。根據2023年福布斯美國銀行百強榜，國泰萬通金控名列第10位，在標普全球市場財智的年度銀行排行榜中排名第8位。詳情可到國泰銀行網站cathaybank.com查詢。

貸款 華人 房地產

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