2023建材展／超越貸款 房屋及商業貸款 手機應用程式 方圓一里 上線

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人 建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

超越貸款 是專注於房屋及商業貸款的公司。主要提供各類查收入和不查收入貸款服務。目前推出幾個受矚目貸款項目，為購房和財務需求提供獨特解決方案。

首先，公司致力於各縣政府補助項目，針對首次購房者。各個城市和縣推出了相應的首次購房補助項目，包括洛杉磯 的8萬5首付補助、聖地亞哥的22%首付補助，以及河濱縣、聖貝那迪諾縣的10萬、洛杉磯市的14萬，以及Santa Ana市的12萬補助。這些補助項目提供0%利息或超低利息貸款，為購房者降低每月還款壓力，同時為資金不足的人士提供幫助。

其次ADU加建貸款，不論是加建ADU、升級房屋，還是在後院增設泳池或戶外廚房，都可以利用ADU加建貸款來實現。

此外還有反向貸款，在擁有房產的情況下，反向貸款可以一次性或分期從房產淨值中取出資金自由支配，無需每月還款。這是許多退休人士的選擇，既不給子女增加負擔，又能享受無憂的晚年生活。

除了貸款服務，超越貸款旗下的手機應用程序「方圓一里」也已正式上線。 它是一款為地產經紀人提供便捷資訊分享平台的應用程序。它實時同步CRMLS房源，提供中英文房源資訊、一鍵計算貸款本息、房產數據走勢、一鍵下載方圓圖片、一鍵生成海報等功能。