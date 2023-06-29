2023建材展／Smart AVX 創新LED固裝/展臺應用 價格優勢

Smart AVX 。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

AVX Integration and Design Inc. 和 Smart AVX 是 Focus Universal Inc.（交易代碼：FCUV）的子公司。AVX 在為全球眾多客戶提供最新的創新技術的同時，他們LED的各種產品也已上市。

其產品分為：軟膜屏、透明屏、室內大小間距的固裝；戶內外展臺、戶外廣告等，應用領域主要是社區與購物中心、金融中心、餐飲娛樂、交通監控系統等。產品依外觀設計平整，輕薄、精度高，受娛樂租賃行業客戶喜愛。

此外，他們擁有美國本土的安裝及售後服務團隊，可以本地維修和維護，及時解決客戶的售後問題。為商業、企業、高價值家庭娛樂環境提供了一站式服務和解決方案。

AVX提供一系列的產品軟件配套方案，來滿足跨領域行業的需求，他們為牙科行業提供自己研發的叫號系統與社區安全監控系統。同時，他們對批發定價的承諾確保客戶可以在市場上保持有競爭力的價格優勢，這也是他們公司自上市以來、為之自豪的事情之一。