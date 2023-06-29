我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

2023建材展／Smart AVX 創新LED固裝/展臺應用 價格優勢

洛杉磯訊
Smart AVX 。（業者提供）
Smart AVX 。（業者提供）

世界日報7月6日（周四）至7月7日（周五）與美國華人建築公會攜手舉辦南加第五屆華人專業「建材裝修展及建材相關專業講座」，會場地點於聖蓋博希爾頓Hilton San Gabriel 225 W. Valley Blvd San Gabriel CA。

展出時間：10:00am - 5:00pm 免費入場 / 免費停車

AVX Integration and Design Inc. 和 Smart AVX 是 Focus Universal Inc.（交易代碼：FCUV）的子公司。AVX 在為全球眾多客戶提供最新的創新技術的同時，他們LED的各種產品也已上市。

其產品分為：軟膜屏、透明屏、室內大小間距的固裝；戶內外展臺、戶外廣告等，應用領域主要是社區與購物中心、金融中心、餐飲娛樂、交通監控系統等。產品依外觀設計平整，輕薄、精度高，受娛樂租賃行業客戶喜愛。

此外，他們擁有美國本土的安裝及售後服務團隊，可以本地維修和維護，及時解決客戶的售後問題。為商業、企業、高價值家庭娛樂環境提供了一站式服務和解決方案。

AVX提供一系列的產品軟件配套方案，來滿足跨領域行業的需求，他們為牙科行業提供自己研發的叫號系統與社區安全監控系統。同時，他們對批發定價的承諾確保客戶可以在市場上保持有競爭力的價格優勢，這也是他們公司自上市以來、為之自豪的事情之一。

上一則

2023建材展／Global Energy 幫你找到節省水電費方法

下一則

2023建材展／美國華人建築公會 中美建築橋樑 專業會員多

延伸閱讀

河濱突發野火面積50畝 附近居民接撤離令

河濱突發野火面積50畝 附近居民接撤離令
生活費太高 4成加州人認真考慮外移

生活費太高 4成加州人認真考慮外移
被媒體形容如「反烏托邦地獄」 舊金山社區領袖抱不平

被媒體形容如「反烏托邦地獄」 舊金山社區領袖抱不平
趙美心籲拜登 擴大聖蓋博山脈保護區

趙美心籲拜登 擴大聖蓋博山脈保護區
2023建材展 建商俱樂部 提供 行業交流機會/輕鋼龍骨建房工廠

2023建材展 建商俱樂部 提供 行業交流機會/輕鋼龍骨建房工廠
振興杯九人排球賽 四九隊奪男青組冠軍

振興杯九人排球賽 四九隊奪男青組冠軍

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬