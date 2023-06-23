7/1 暢小平婚介中心 慶祝國慶 相親餐舞會

有40年之久的 暢小平婚姻介紹中心（Cindy's Singles），將於7月1日星期六晚間7時開始，舉辦一場慶祝國慶的豪華的大型相親餐舞會、地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 。

門票40元有中西buffet，歌星現場演唱、在豪華大ballroom舉行，可以認識很多來自各地的中美單身朋友，有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

想擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，都可參加用心經營的暢小平中美單身婚姻介紹中心，Cindy's Singles 信譽好，獲得會員的認同，他們策劃此次的中美相親大型餐舞會，現場氣氛溫馨，可一起共度愉快時光。

Cindy's Singles當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，卡拉OK彩色大螢幕，Top DJ，邀請歌星現場演唱，並舉辦抽將活動，提供中西式自助餐，絢麗燈光秀，歡樂氣份愉快自然。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心電話818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。