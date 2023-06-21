KIA K5 被《美國新聞與世界報導》評為 2023 年最適合青少年汽車

《美國新聞與世界報導》將2023 Kia K5評為「25,000美元至30,000美元的最佳青少年汽車 」。該獎項旨在表彰那些在可靠性、穩定性、碰撞預防和可用功能方面得分很高的車輛，這些都是父母在為他們的青少年司機購買車輛時可能優先考慮的所有因素。

「為您的孩子找到合適的汽車對父母來說可能是一項艱鉅的任務，但《美國新聞與世界報導》的專家在提供購買建議方面做得非常出色」，Kia美國公司首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，「我們很榮幸K5被公認為最適合青少年的汽車之一——它以其現代風格和廣泛的可用功能和技術以實惠的價格理所當然地登上榜單。」

風格大膽的K5提供五種內飾級別（LXS、GT-Line、GT-Line AWD、EX、GT），並標配大量先進的駕駛輔助系統，包括前向防撞輔助系統、盲點防撞輔助系統、後方交叉防撞輔助系統和車道偏離警報等多項功能。同時還有家長們也會喜歡的地區警報、宵禁 警報和速度警報等功能，這些功能是基於Kia Connect應用程序的遠程信息處理系統的一部分。

「Kia K5在我們的排名中表現非常出色，其許多特點使其成為如此出色的中型轎車，增強了它對新駕駛員的吸引力」，美國新聞最佳汽車總編輯Jim Sharifi表示，「出色的可靠性評級和長期的動力總成保修使K5在可靠性方面具有優勢。 與此同時，Kia先進的駕駛員輔助系統是一種有效的工具，可以幫助那些仍在磨練駕駛技能的人養成安全的習慣。」

K5配備2.5升I-4發動機或1.6升渦輪增壓I-4發動機，提供青少年所需的技術，包括標準8英寸（可用10.25英寸）彩色觸摸屏和集成後視攝像頭，有線Apple CarPlay和Android Auto，以及藍牙無線技術。

Kia America總部位於加州爾灣 市，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA 的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括在美國本土組裝的汽車和SUV。