涵靜書院靜坐研習中心 免費靜坐課程

為服務社區大眾，涵靜書院靜坐研習中心將於6月25日起、連續四個週日下午2時至5時，以實體教室免費開班傳授靜心靜坐課程。教導如何在繁忙工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

涵靜書院表示，現代忙碌的社會，人們為了生活和工作身心靈疲憊，導致能量急速消耗，健康出現狀況，才驚覺怎麼活的如此之累？據「人體能源危機報告」，全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至瀕臨用完的程度，身、心、精神能量不能保持正面平衡，導致很多慢性病發生，如焦慮失眠 、腸胃功能不適、過敏 、 免疫功能失調、無名背痛等等。

許多人都知道靜坐有益養生，但不知如何入手，又怕走火入魔，涵靜書院表示，「靜坐」是中國五千年來老祖宗留下的寶貴遺產。也是涵靜老人給世人簡易、方便、安全、直接的養生法門，不受時間、空間的限制，沒有任何副作用，也沒有宗教門派的障礙。「靜心靜坐」主要透過身體能量系統，從宇宙中吸取能量（天地正氣），以「廿字真言」為媒介，接引天地能量（天地正氣），運用先天之氣，並透過人體後天之氣之轉換，可以直接吸取宇宙能量，藉由經絡、氣輪、氣場之身體能量系統運化，活化全身經絡、細胞，進而提高人體能量的層次。靜坐是一種安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、啟發智慧、開啟健康的泉源，達到身、心、靈和諧與健康。

免費靜心靜坐課程時間：6月25日起四個週日，個別班可預約安排。涵靜書院靜坐研習中心地址9200 Glendon Way，Rosemead, CA，報名電話(626)571-5983，網址wwww.louc.org。