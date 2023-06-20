全民保險談 公司退休帳戶轉換個人退休帳戶好處

【洛杉磯訊】離職或退休 後，有必要把公司退休帳戶轉換成個人退休帳戶嗎？

「全民保險」表示，美國大部分的州有相關法規、要求公司要為員工提供公司退休帳戶如 401k、403b、Simple IRA等， 讓員工存入部分稅前收入並交由專業投資 公司管理， 帳戶內的金額可達到省稅和緩稅的目的。持有人最早可在59.5歲起開始提領，最晚須在73歲時 (2023年) 至少開始取出最低提領額。員工離職或退休時，可繼續保留公司退休帳戶，但更建議轉換為個人退休帳戶 (IRA)。

全民保險總結公司退休帳戶轉換成個人退休帳戶的十大好處：1.公司退休帳戶提款流程複雜，可能同時需要有自己、配偶、及帳戶管理員的簽名； 個人退休帳戶取款則沒有限制。但如果在59.5歲前從退休帳戶中提款，可能會有10%的罰款。

2.公司退休帳戶提款可能有限制，例如只能全部提領，不能部分提款。3.配偶繼承公司退休帳戶受限多：繼承後因計算方式不同，公司退休帳戶的最低提領金額會比個人退休帳戶的高，且可能須立即開始提領。4.公司退休帳戶提款時需預扣20%聯邦所得稅，部分州會額外預扣2%到8%的所得稅。從個人退休帳戶中取錢，可選擇不預扣所得稅。5.公司退休帳戶在59.5歲前取款會有10%罰款。從個人退休帳戶中提前取款並用於首次購買自住房 (終身最多1萬美元)、特定高等教育費用、或失業時購買醫療保險 的保費可免罰款。

6.多個公司退休帳戶 (401k、403b、457b等) 不能整合到一個公司退休帳戶，但可以整合為一個個人退休帳戶，方便管理。7.公司退休帳戶投資選擇較少。8.公司退休帳戶的最低提領額不能合併計算，每個帳戶須分別計算各自提領。個人退休帳戶可在計算後從其中一個帳戶提款。9.公司退休帳戶通常不提供專業的財務規劃，而個人退休帳戶可獲得更全面的財務規劃。10.公司退休帳戶在更換記錄保存機構時，可能面臨數周到數月的帳戶封閉期；在此期間，無法從帳戶中提款或交易。

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