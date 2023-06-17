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杉釦富遠紅外線產品 父親節優惠

洛杉磯訊
釦富遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶。（業者提供）
釦富遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶。（業者提供）

疼痛不會因為季節改變而有大的不同，「冬病、夏治」是中國傳統醫學的一個重要特色。杉釦富高效能遠紅外線產品，可促進血液循環，增加體熱，舒緩疼痛，安全無副作用。

杉釦富公司表示，疼愛父親從保健身體開始；為慶祝父親節其紅外線免加水SC-801基本型足浴桶，特價499元（不含稅及45元運費），現省超過100元。

杉釦富高效能遠紅外線理療墊，非傳統電熱絲產品，台灣研發，多國專利，售價699元（不含稅）， 父親節免運費（25元）優惠。

該公司表示，四季泡腳皆得益；泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。杉釦富「免加水足浴桶」，可加強身體血液循環，對於糖尿病、心臟病所引起的水腫導致走路不便、平衡高底血壓、靜脈曲張、腳底筋膜炎、體寒、手腳冰冷等症狀，都有良好的舒緩幫助。

另外，脊椎不好百病生。現代人多有脊椎、腰、背、肩頸疼痛問題。「杉釦富遠紅外線理療墊」，利用現代科學的高效能遠紅外線，增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸、熱敷的治療效果，根據個人設定溫度及時間，對於長年受到腰、椎疼痛的人來說，是一方便而有效的舒緩良方。

杉釦富公司的總部位於舊金山，推出台灣高效能遠紅外線產品已長達八年，廣受好評，110V，即插即用，一年免費保固，在地服務，方便好用，多項產品獲得日本、德國等醫衛大國專利，獲得消費者的喜愛及好評。訂購可去電1-888-666-6048，650-999-0988，或上網：www.shinecous.com。

心臟病 健身 醫學

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