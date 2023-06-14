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長榮航空 再次獲全球25大最佳航空公司

【洛杉磯訊】

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com，於日前公布最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）的評選結果，長榮航空榮獲「2023年全球二十五大最佳航空公司第8名（World’s Top-25 Airlines – No.8）」，並獲得七顆星的評價，也是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯Geoffrey Thomas表示：「我們看重航空公司在改善旅客搭機體驗上的領導力和創新力，然而現在航空產業面臨前所未有的壓力，從COVID-19疫情復甦到烏俄戰爭，都對全球旅客造成極大的影響」。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「很高興長榮航空全體同仁的努力受到肯定，在疫情期間我們不斷精進各項服務，包括推出EVA e-Library提供數位化報刊雜誌、推行自動報到等服務，在各國疫情解封後，有序地恢復航班和機上服務，並持續與米其林餐廳主廚、冠軍咖啡師合作，讓機上的餐飲更加豐富多元化，並同時擴及到更多的航線」。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，由專業團隊每年評比全球超過360家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙、及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2023年推薦搭乘的全球二十五大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空今年陸續獲得AirlineRatings.com評選「全球二十大最安全航空公司-第9名」，以及SKYTRAX給予「五星級航空5-Star Airline」的最高認證，隨著疫後全球旅客搭機需求回溫，長榮航空表示，將秉持用心、真心、全心的服務宣言，持續提供旅客安全高標準、及服務高品質的美好旅程。

長榮 疫情 咖啡

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