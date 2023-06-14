我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

金氏牙科 父親節植牙優惠

【鑽石吧訊】

想要植牙，又怕負擔不起？金氏牙科（Oh Kim's Dental ）推出父親節優惠，優惠價包牙冠900元。該診所接受各種PPO 保險，還提供12個月免利息付款計劃。

很多在該診所種植牙者會向家人和朋友推薦，也有不少人在網上分享：整個過程是無痛的，值得給 5顆星；種植牙通常很貴，但與其他地方相比，Ohkim's 是相當實惠的；診所真的非常乾淨，設備看起來也是最新的。

 金氏牙科是最早進入華人社區的韓裔植牙中心，成功案例近4萬例，口碑跟技術受肯定。該診所經驗豐，環境好，設備先進，CGF、AFG植牙技術及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE、3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像、 從而可以快速正確分析診斷、牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。醫療團隊陣容強，多位經驗豐富的醫生，為患者提供不同牙齒方面的需求。多間診療室專門用於植牙，根管治療，一般牙科等。

金氏牙科(Oh kim's Dental)由臨床經驗豐富的院長Roy Kim醫師及多名醫師駐診，金院長有20多年豐富的臨床經驗，美國主流及韓國社區公認植牙醫師。美國植牙學會會員，美國牙醫學會會員，加州牙醫學會會員。

該診所表示，人工植牙好處多，讓缺牙患者又多了一項選擇，人工植牙比拔牙更簡單，植牙的優點多，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。達到保有真牙，又可增加牙齒的目的，為現代科技的一大貢獻。

院長Roy Kim醫師表示，現在的植牙技術非常成熟，隨著科技的進步，醫療也有驚人的突破。在牙醫領域，他們不斷追求醫術的進步，同時不計成本引進高科技醫療儀器，讓植牙的過程更嚴謹。如果健康允許，建議種植牙，植牙因置入人工牙根，用起來穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本上也是一勞永逸。

金氏牙科鑽石吧診所中文諮詢可洽April，電話909-594-7999，地址3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar, CA。

..

手術 醫學 韓裔

上一則

洛城新語／買房不如租房

下一則

三姐妹瀑布傳憾事 為救摔倒友 橙縣女墜亡

延伸閱讀

慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食

慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食
王嘉廉醫療中心新設牙科 服務擴展至皇后區

王嘉廉醫療中心新設牙科 服務擴展至皇后區
亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節

亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節
病患省錢怕痛 王牙科提供口腔整體醫療

病患省錢怕痛 王牙科提供口腔整體醫療
王嘉廉社區醫療中心與聯合健保合作 於法拉盛舉辦牙科保健講座

王嘉廉社區醫療中心與聯合健保合作 於法拉盛舉辦牙科保健講座
麥凱丹牙醫精擅隱型箍牙與人工植牙

麥凱丹牙醫精擅隱型箍牙與人工植牙

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高