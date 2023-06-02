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華美假期 北歐10天含機票 2399元+稅

洛杉磯訊

華美假期表示，北歐的美景是一生一定要去的景色，他們現推出的10天北歐+雙峽灣的行程含機票，收費2399元+稅，包含往返機票、16餐、四星酒店、真正峽灣山頂酒店、豪華巴士、中文導遊。

為什麼那麼便宜呢？華美假期表示，因為沒有仲介收費，直接對接歐洲公司、他們自己的巴士，特價機票，提早一年就定下的特價酒店，所以價格就比一般的價格要便宜很多。

而且出發日期是9月18日，剛剛在旺季的尾聲，不擁擠，小團出發，20人的團坐40人坐的巴士，非常舒服，行程每天都給客人留了自由活動的時間，讓大家瞭解當地人文。 該公司的Angela表示，因為每次航空公司留給他們的特價機票位置有限，所以每次特價團一出來馬上一搶而空；請盡早報名。初秋的北歐天氣在60至70度左右，和南加州的現在的天氣差不多，相當舒服適合旅遊。

隨著開放後眾多民眾湧入歐洲旅行，許多人的首選是北歐。華美假期表示，北歐的旅遊旺季是6、7、8、9月，眾多的遊客湧入北歐。這裡的天氣涼爽，空氣新鮮，陽光充足，歷史文化悠久，古老建築保存完好，日長夜短延長了遊覽時間，人們和藹可親，太多的手工文化及室外農夫市場到此可見。

華美假期表示，在北歐可以領略到人們對大自然的熱愛，到處是花園草坪孩子與小動物嬉戲，全家人在室外享受著陽光。尤其是挪威的峽灣，一定要去遊覽。這裡是世界最深最長的松恩峽灣，漫長的海岸線被北海的浪濤割成鋸齒狀，窄如細指的水流從峽灣注入內陸山丘中，無數的瀑布傾瀉奔騰形成了舉世無雙的景觀。還有田園風光峽灣哈當厄爾峽灣，平靜如鏡子一般，也是世界第三長的峽灣。

「北歐四國芬蘭、瑞典、挪威、丹麥+雙峽灣10天」9月18日出發，報名熱線 626-340-4300 Angela，地址 26060 Acero #213，Mission Viejo，CA 。

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