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大莊家賭場度假村 鄭伊健演唱會門票 發售中

特曼庫拉訊
大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino )7月22日 (星期六) 晚上八點在大莊家會展中心，舉辦鄭伊健「Here & Now 2023」演唱會。(業者提供)
大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino )7月22日 (星期六) 晚上八點在大莊家會展中心，舉辦鄭伊健「Here & Now 2023」演唱會。(業者提供)

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino )舉辦鄭伊健「Here & Now 2023」演唱會，7月22日 (星期六) 晚上八點將在大莊家會展中心與美西歌迷們重拾「友情歲月」的歡笑。

暱稱「伊麵」的鄭伊健性格低調，平時少見其宣傳，但當去年11月宣佈再踏香港紅館，並一連舉行九場的「Here & Now」鄭伊健演唱會時，門票剛開售，即造成網絡大塞車，歌迷撲飛支持，幾場門票瞬間被搶購一空。

鄭伊健於1987年拍攝第一部電視劇「鐳射青春」，同年拍攝經典的「檸檬茶」廣告而備受矚目。之後加入「430穿梭機」主持兒童節目。1990年鄭伊健開始參與電視劇演出，成為受力捧的新晉當家小生之一。1991年下旬，加盟BMG唱片公司，往歌視雙線發展。

重心轉移至電影及歌唱發展之後，鄭伊健在劉偉強執導的古惑仔電影系列因飾演陳浩南一角而廣為人知，此外，「風雲」系列的聶風，「中華英雄」的華英雄；以及主演改編年輕人愛情漫畫「百分百感覺」等系列電影亦十分賣座，電影主題曲及廣告歌曲如「友情歲月」、「風雲」等亦廣受歡迎。

一向樂觀積極的鄭伊健，希望每一位看過他演唱會的觀眾，都能體驗美好愉悅的視聽享受。

鄭伊健 「Here & Now 2023」演唱會票價分為$68, $78, $98, $108, $148, $198, $228，購票熱線 (626) 632-1994, 有關詳情可電（888) 810-8871或上網 www.Pechanga.com。大莊家位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ( 距洛杉磯近一個半小時車程 )。

「大莊家」為美國最大規模之一提供博彩娛樂及度假體驗的賭場度假村，擁有逾5,400枱角子老虎機、桌上娛樂、頂級娛樂節目、1,100間豪華客房、星級餐飲食府、水療護理及Journey高爾夫球場。大莊家會展中心佔地達4萬呎，擁有現代新科技設施。

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