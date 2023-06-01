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易經心法講座 6/10下午舉行

【洛杉磯訊】

易經教育基金會與聖德佛堂聯合舉辦「易經心法系列講座」，將於6月10日星期六下午一點到三點舉行，講座內容是「人生好命三大因素」。

主辦單位表示，自然界的春夏秋冬對於地球影響：春長木，木則剋土；夏長火，火則生土；秋長金，土則生金；冬長水，土則剋水，如此關係則 水生木，木生火，火生土，土生金，金生水；水剋火，火剋金，金剋木，木剋土，土剋水，周而復始。凡是屬於宇宙大自然的一事一物莫不依此規則行使。家人六親的關係亦是如此。

瞭解五行生剋道理就看得懂命理八字，不過是把生辰的天干地支換算成五行，然後以日幹當作命主，看其他年、月、時的五行而比較出自己的財、官、子的運勢。居家環境風水更是東西南北加上四隅的五行的相生相剋；中醫五臟心、肝、脾、肺、腎相當於五行火、木、土、金、水，相互平衡，就會健康。

五行互相制衡的道理就是我們健康養生的秘訣。人好命的三大因素：得天時、應地利、圓人和，坐太歲跟沖太歲完全不一樣，坐太歲是機會，知道坐太歲時能把握時機往前衝，可以心想事成；沖太歲就不妙了， 但根據姜太公的遁法，還是有辦法諱避的。

地利就是風水，課堂中可學如何趨吉避凶。下午上課中間有20分鐘「品茶論易」茶點招待。上課地點在17340 Temple ave, La Puente ，報名專線626-374-9698。

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