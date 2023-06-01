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「樂活50加」6/14舉辦健康資源分享餐會

洛杉磯訊

「樂活50加公益基金會」訂於6月14日（周三）上午10點到下午2點，再於聖蓋博希爾頓酒店舉辦第二場免費心理健康資源分享餐會。預先註冊報名的前200位將可免費參加，並免費享用美式早餐及中式午餐。訊息曝光翌日即告額滿。

「樂活50加」為六月這一場活動，將邀請洛杉磯郡心理部門臨床諮商師杜信華（Jennifer Duh），現場傳授「慢活人生」的實踐祕訣。杜信華將教大家如何減少對物質的迷戀，簡單過生活，學習做個快樂的慢活族。

第二位演講的是楊常青醫學博士（Joseph Yang Ph.D），他將與UCLA東西醫學中心的張衛軍博士共同為大家講解「非藥物干預的心理健康療法」。楊博士專攻精神與神經醫學，他將分享如何結合東方醫學，為心理健康提供更全面的治療。

專程從美東飛來洛杉磯演講的劉綺君（Lily Liu），將講述「以人為本、創傷知情」的家人照顧方法。此方法在猶太裔社區廣泛用來幫助二次世界大戰倖存者的家人和照顧者，為曾遭受心理創傷的人提供更好的照顧。

三場主題講座之外，擁有心理學及工業設計雙學位；受樂活50加會員喜愛的林麗貞老師，將現場帶領大家體驗禪繞畫（Zentangle），不需繪畫基礎，運用簡易的線條，幫助減輕焦慮症狀，提升自我關懷。所有與會者都將獲得免費畫筆及畫紙。

此外，洛杉磯真鼓音（Makoto Taiko）的太鼓樂齡班也將來到現場。參與演出的太鼓團員為年屆65歲以上的跨族裔組合，精彩可期。在五月活動中全場共舞的尊巴舞，將再次由Katie老師帶動跳，報名成功者建議穿上舒適的運動服和運動鞋，跟著Katie老師一起健身共舞！

「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）表示，五月及六月舉辦這兩場心理健康分享餐會的目的，旨在提高在美年長華裔的心理健康意識，鼓勵他們積極面對心理問題，儘早尋求幫助並善用美國的心理健康資源。活動全程錄影將上傳到YouTube頻道。

「樂活50加」透過主辦多元活動、教育研討會、教學課程等，致力改善50歲以上熟齡族生活品質，官網www.happy50plus.org，電話1-800-881-3466。

心理健康 醫學 洛杉磯

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