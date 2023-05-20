KUDOS 歡慶十四週年 「2023領袖夏令營」聖瑪利諾、核桃、爾灣、牧場熱烈招生

創下美國紀錄，贏得連續五屆全國傑出演講辯論學校前五名的Kudos 青少年領袖培訓專校，慶祝創校十四週年，今夏推陳出新在四校區（聖瑪利諾 、核桃 、爾灣 、牧場）端出「2023領袖才能夏令營 — 推理、求知、好奇」上選課程，協助一至八年級的孩子大開眼界，提升程度與思考力、表達力，度過一個充實又全新經驗的暑假。歡迎家長即早報名。洽詢及報名專線：626-286-6889 或 626-955-2066。

Kudos專校校長Laura Lin指出，周末夏令營將於六月十日至七月十六日，在聖瑪利諾、核桃、爾灣、庫卡牧場四個校區，以每堂課三小時、六個周末為一至八年級的同學進行密集演講及辯論課程，外加八月份一個週末，兩整天為六至十二年級學生設計的「明辨性邏輯思考」密集訓練營。報名一班，第二班半價，是夏令營才有的大優惠。

四校區的周末夏令營包括: 三至五年級即席演說與兒童偵探推理演繹訓練營以及史坦福即席辯論及邏輯訓練營，六至十年級即席時事演說訓練營及英式國會辯論訓練營，一至二年級則有口語表達訓練營，今夏的主題是超人英雄的故事。

在聖瑪利諾校區，另開周間暑期學校。每周一至五，全天上課，上午九時至中午十二時進行各年級英文和數學預習先修課程，每周附送一天「明辨性思考」課，下午二至四時則每天一主題，進行五天主要領袖才能課程：演講及辯論、偵探推理寫作、時事論壇、西洋棋、益智桌遊等新鮮又全面提升生活體驗的課程。下午四至五時半則進行閱讀、看音樂劇、科學實驗等輕鬆學習項目。由五月30日至八月4日，共十週。

家長最早可以在八點就送孩子來上課，早上學科與下午所有領袖才能課，均不另收費，父母也可放心度暑假。今年初Kudos才從創建十四年的天普市搬到距離十分鐘車程的聖瑪利市杭亭頓大道2118號。

林校長說，周間和周末所聘請的教師都是首屈一指的美籍教師，就是這些老師與教練在過去十四年讓Kudos連續五年獲得全美前五名演講辯論傑出學校獎的殊榮。洽詢及報名電話：626-286-6889或 626-955-2066。名額很有限請家長盡早報名，可上網下載報名表: www.KudosEducation.com。