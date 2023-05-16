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施坦威鋼琴原廠年度優惠 只接受預約看琴

洛杉磯訊

找琴緣，現正是尋找一台理想的施坦威鋼琴的好時機。代表著鋼琴黃金標準的施坦威（Steinway & Sons）鋼琴，於5月19至21日(僅限三天)，在全美各州原廠展示廳，舉行年度最大優惠展銷會，活動只接受提前預約看琴，先到先得。

加州可就近向提供中文服務的Pasadena、Beverly Hills、San Diego的施坦威原廠展示廳洽詢預約。

施坦威自創立至今170年來，致力於製造卓越的鋼琴，在外觀保持不變的基礎上，施坦威每年都在鋼琴觸感、音色、穩定性等方面不斷革新，追求極致。過去十年裡，施坦威又新增了10項專利，至今已連續獲得超過135項專利，使之被視為現代鋼琴製造業的奠基者。

每一架施坦威鋼琴都沿用至今的百年手工制琴工藝，製造一台施坦威平均需要花費一年多的時間打造，其中80%以上的工序仍由製琴師手工完成，確保每台鋼琴的品質都無可挑剔，呈現無與倫比的音樂表現力。

施坦威選用硬質楓木和桃花心木製造琴殼，上好北美雲杉木製造音板，經過平均兩年以上的自然風乾，以確保木材能夠達到最好的聲學品質。之後木材還需要經過層層嚴格的篩選，只有最好的部分才被選用於製琴。

施坦威鋼琴可奏出世界上美妙的音色，97%的頂級鋼琴藝術家、全世界2,000多個著名音樂廳和頂尖藝術機構都選擇了施坦威鋼琴。

擁有一台施坦威，是學習鋼琴者的夢想；聽過施坦威鋼琴圓潤細膩而富有層次琴音的人都會被打動。無論是希望培養音樂審美的琴童家庭，還是熱愛音樂的鋼琴愛好者，入手一台施坦威鋼琴是永不過時的投資

一連三天年度最大型、優惠力度最大的施坦威原廠展示廳展銷會，是入手鋼琴的好機會，鋼琴任君選擇，其中包括施坦威鋼琴、施坦威設計Boston波士頓及Essex艾賽克斯鋼琴的全新陳列鋼琴，還有官方認證保真二手施坦威，信用達標顧客可申請特別銀行貸款

此外以舊換新，施坦威顧問可幫助評估任何品牌舊鋼琴的價值，並用於抵扣新琴的購買。另從全美施坦威原廠展示廳直接購買施坦威鋼琴，還將享有施坦威承諾，在十年內，如果你打算將購買的施坦威鋼琴升級為一台全新的、價格更高的施坦威設計的鋼琴，可以用該鋼琴當初購買的原價進行抵扣。詳細可諮詢各州施坦威鋼琴顧問。前提是鋼琴狀況良好，除了合理的磨損外，不需要進行大規模修整。

所有施坦威原廠展示廳均參與此活動，歡迎瀏覽網頁：www.steinway.com/sale-wc聯繫施坦威。鋼琴顧問瞭解細節

加州 貸款 投資

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