KOKORO日本餐廳 Any Roll 85折優惠

Rainbow Roll。（業者提供）

「KOKORO Japanese Restaurant」推出5月優惠，堂食 Any Roll 15% off。KOKORO提供現代化的用餐環境，主廚以職人精神為顧客精心準備餐點。

負責人Michael表示，當初在設計餐廳裝潢時，風格設定在歐式現代風，讓客人在用餐時感到更輕鬆和自在，包括店主從韓國和日本特別採購的餐具，統一色系的桌椅、鮮花，還有充滿藝術風格的畫作等，專業設計的巧思，在餐廳的處處可見，拍起照片，特別漂亮。

5月推出Any Roll 15% off，包括：Shrimp Tempura roll、Crunchy roll、 Spider roll、Hot Night roll、Dragon roll、Baked California roll、Hidden Dragon roll、Baked Scallop roll、Baked Salmon roll、Sapporo Roll、 Pink Lady Roll等等。條件限制可詢問店家。

餐點皆採用最新鮮的食材製成，每天空運到貨，並配以各種主廚特別調製醬汁和特殊調味品。KOKORO的套餐菜餚美味可口，擺盤經心設計，各種優質蛋白質和當季新鮮蔬菜 都經過精心準備。

KOKORO 將滿足追求特別之處的客人，提供難忘的用餐體驗，廚師和管理人員盡力將用餐體驗成為一種生活品質，使其成為尋求非凡體驗的客戶必遊之地。

套餐組合有照燒鮭魚套餐、照燒雞套餐、辣豬肉套餐及炸豬排套餐，套餐包含主菜、生魚片、煎餃 、加州 捲、天婦羅蝦與蔬菜、湯、白飯。

綜合生魚片壽司組合有3款供選擇，主廚推薦Bridge Combo 套餐，用當天新鮮食材，製作生魚片與壽司，主廚放在特別訂製小橋上，達到味覺、視覺高等享受。

生魚片、壽司、烏龍麵、都值得一試；吃完甜點才能稱為享受了完美的一餐，人氣甜點有綠茶麻糬冰淇淋、炸冰淇淋、草莓起司蛋糕等。

Any Roll店內用餐15% off有時間與條件限制，可洽詢。KOKORO Japanese Restaurant 地址在2207 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA，電話323-406-2356。