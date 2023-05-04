泛宇集團2023 Kickoff 年度盛典

美國泛宇集團 Kickoff實體培訓年度大會(中文場)，日前在洛杉磯總部盛大舉行。（業者提供）

美國泛宇集團是亞裔最大一站式財富管理平台， Kickoff實體培訓年度大會(中文場)，日前在洛杉磯總部盛大舉行，第二總部Irvine office及 Diamond Bar office 也現場進行線上觀看，三地超過400位專業經紀人與員工齊聚一堂。

泛宇集團胡正國總裁與該集團Top Producers 的親身分享，三天的培訓活動，九個不同的保險 公司Carriers Product Update，個人及公司All in One 服務、市場變化、退休計劃、財富傳承等共超過30個不同主題訓練。現場有來自全美各地的人員，包括馬里蘭州，紐約，波士頓，賓州，德州，西雅圖，北加州 ，甚至夏威夷等。前來參加的Carriers運營商有Allianz， AIG， F&G， Columbus Life， National Life， Symetra， Prudential Life、John Hancock等。

泛宇表示，身為一站式財務管理策略平台先鋒，更重視對每位經紀人的培訓。凡加入的經紀人從培訓、考證、都會分配上一位導師手把手指導。每週固定培訓，以及年度的Kickoff 培訓盛會，都展現了泛宇照顧旗下經紀人的努力及毅力。

自5月18至5月20日也將在同一地點舉辦英文Kickoff培訓會，還沒報名的Agents，可把握最後報名機會。

美國泛宇集團有超過30年的財務規劃與管理經驗，專業的六大管理板塊，橫跨地產、貸款 、保險、投資、稅務服務、教育，旗下5000多名合作獨立經紀人遍布全美各州與亞洲主要城市。歡迎與泛宇聯絡，讓專業的團隊為你出謀劃策。