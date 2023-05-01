大莊家 5/27許冠傑演唱會 50年黃金歲月經典歌曲

許冠傑

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino ) 5月27日 (星期六)舉辦許冠傑「此時此處」演唱會，許冠傑 (Sam Hui，見圖) 將帶來50年黃金歲月的經典歌曲。許冠傑 是粵語流行音樂潮流的開創者，因此他亦有「歌神」、「香港 流行樂壇鼻祖」等稱號。

當年「鐵塔凌雲」是第一首香港全本地製作的歌曲，被譽為粵語流行曲的起源，帶動70年代及後來廣東歌的蓬勃發展。 轉眼50年，許冠傑的歌曲依然滿有時代感。 他曾在過往的訪問中表示：「作品是從日常生活中取得靈感，自己尤其喜歡透過作品寫出人生百態及香港人的心事，容易引起共鳴。」

許冠傑心繫香港，經歷半個世紀，始終以香港為家，特别有感香港人經歷了很多不開心的事，從2004年SARS事件以致過去三年新冠疫情 的影響，所以多次出來為大家演唱，為香港社會打氣，四月初在紅磡香港體育館展開許冠傑「此時此處」演唱會巡迴演出， 5月27日將來到南加州 與歌迷分享。

許冠傑演唱會場地採用 Pechanga Summit 會展中心。票價分為$68、$78、 $98、$108、 $148、 $198、$228，購票熱線 (626) 284-4861， 查詢詳情可電（888) 810-8871 或上網 www.Pechanga.com。大莊家位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，距洛杉磯近一個半小時車程 。

大莊家賭場度假村為美國最大規模之一、提供博彩娛樂及度假體驗之地。自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店。擁有逾5,400枱角子老虎機，桌上娛樂，頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理，以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。

大莊家」會展中心擁有現代新科技設施的多功能會議廳，佔地達40,000平方呎，可靈活運用舉行各項娛樂表演、音樂匯演、現場體育賽事、商貿會議展覽會、婚禮，或任何大規模團體活動等。魯瑟諾印第安人中的 Pechanga 族人，擁有並經營大莊家賭場度假村。