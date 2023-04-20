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美家櫥櫃 購買厨房櫥櫃送榮華富貴挂畫

美家櫥櫃（HomeCo Inc.）是一家製造商和批發供應商，專精櫥櫃，浴櫃，檯面，水槽等配套建築用品公司。每月都有促銷活動高達5折起，有贈品（水槽，水龍頭等），裝工開戶額外優惠，及承接工程，上門測量設計服務。看世界日報購買厨房櫥櫃即可獲贈榮華富貴挂畫，數位有限，贈完爲止。

HomeCo成立於2005年，在亞洲收購了五個不同的製造工廠，在美國收購了九個倉庫。開發和製造多種產品，例如櫥櫃、梳妝台、石材檯面、水槽、馬桶、水龍頭和其他行業相關產品。

該公司的目標是提供卓越的價格和優質的服務，更好地為正在大型項目或獨立裝修業主，提供多樣化產品。洛杉磯有多個門市幫助消費者更直接地進行諮詢及服務，讓買家更加安心，所有產品都有HomeCo的保修支持。可至臨近展示廳Alhambra，電話626-943-0568，地址616 S Marengo Ave。Pico Rivera電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd。Baldwin Park經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy。營業時間周一至周六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。







疼痛不分季節、四季泡腳皆得益 杉釦富遠紅外線免用水足浴桶 連續八年熱銷

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免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA,活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等,降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區的Burlingame，成品工廠在台灣，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣 Cupertino都有體驗中心。杉釦富1-888-666-6048、1-650-999-0988 www.shinecous.com。







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365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加州 大洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower (太陽能源) 認證的精英經銷商。12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，為南加 州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度。







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韓國城名品 SYTK牛骨湯店 早餐僅$10.96

味道一流，價格超級親民的韓國城SYTK Sullungtang牛骨湯店 ，因客戶要求，新增石鍋烤肉，什錦拌飯，新增菠菜湯。該餐廳特色，好吃，量大，價格平民，在韓國城找不到第二家。早餐喝上一碗健康養生的牛骨湯，整天元氣滿滿。

該店特色料理牛骨湯，牛雜湯(解酒湯)，雪濃湯，乾魚湯等僅12.33元，綜合牛骨湯，辣牛肉絲湯僅15.33元，牛排骨湯，牛膝骨湯僅16.45元。韓式滷牛肉38元，絕對是大家一起分享的佳餚。附送韓國小菜及12種米調配的營養米飯。

該店的料理真材實料，他們的解酒湯（Shiitake Beef Soup），湯内的牛肉非常嫩，尤其喜歡湯内搭配的乾菜，黃豆芽等配菜，湯不辣喝起來很順口，再配上韓國小菜，還很下飯真的好吃。

該餐廳歡迎團購，每週7天營業，從上午7點到晚上10點。訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA 90006。







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