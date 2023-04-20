尚未處理的海外資產 避免成為繼承人燙手山芋

尚未處理的海外資產，如何才能避免成為繼承人的燙手山芋？兩埸針對資產淨值不同的講座，訂4月27日及28日舉行，有興趣參加者可以選擇實體講座或線上講座。

第一場27日週四4點至5點45分(資產淨值在1200萬以內)：

(1)講解去世後，違反稅務規定的問題何去何從？未解決的全球資產申報(FBAR)的稅務問題，會在去世後，一筆勾銷嗎？

(2) 從瞭解資產申報的規定，和違規的後果出發，進一步探討現今按規定申報全球資產的選項。

(3)透過妥善安排的遺產規畫，把掌控權拿回來。

第二場，4月28日週五 11點30分至1點30分備有午餐盒 (資產淨值超過1200萬)：

(1) 遺產稅免稅額並非身後自動保留給在生配偶。現法之下，生前贈與和遺產免稅金額為1206萬，當配偶去世時，為何把未使用到的遺產免稅額保留給在生配偶去世時使用很重要。

(2)近幾年來，配偶往生，在生配偶常被誤導而很有可能錯失的規畫。

(3)什麼情況需要考慮並啟動較為複雜高端的遺產規畫及其主要架構。

有不少納稅人經過幾十年後，因市場經濟帶動，或透過非美國人長輩去世後在海外的繼承繼續留在海外，海外資產於是逐漸成長成為龐大的金額。

由美國領頭，全球不同地區也陸續跟進，全球資產必須向本國政府申報的規定和各國協定互相交換夲國人在海外資產所在國的財務資產訊息；全球資產透明化是必須的趨勢和走向。若沒有主動申報，被動地被國稅局 查明後的補繳稅金加利息及罰款，總和有很大的可能會超過該海外資產夲身的金額，得不償失。

主要講員為執業稅務律師Jenny Lin，和有29年實務經驗的特許財務規畫師周美懿。報名截止時間：4月26日中午12點；電郵報名[email protected]。

實體講座的地點Ameriprise証券公司，2 Park Plaza,#1100. Irvine, CA ，線上講座的連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加。該講座無需付費。