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國家亞太老齡化中心 分享退休社福訊息

洛杉磯訊

國家亞太老齡化中心 ( National Asian Pacific Center on Aging, 簡稱NAPCA ) 是一非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。他們提供華文讀者有關重要退休社福訊息。

該中心表示，對於大多數即將65歲者來說，應當在65歲時加入Medicare A部分和B部分。但如尚未獲40個工作積分，無法獲得免保費的A部分，須每月支付278元（30-39個積分）或506元（少於30個積分）保費。如果雇主有超過20名員工，並提供可靠的保險，可以推遲加入Medicare，直到不再工作或失去當前的雇主保險，也不必為延遲加入而支付罰款。無論是選擇現在加入還是延遲加入Medicare，都應在決定前與雇主確認當前的保險內容和規定。

在工作的同時可以領取社會保障退休金，但是如果尚未達到完全退休年齡（完全退休年齡應在65至67歲間），並且收入超過年收入限制，所領的退休金將會減少。如果在2023年全年都不會達到完全退休年齡，社會保障署將根據收入中超出21,240元的部分扣除退休金，收入每超出2元退休金扣除1元。如果在2023年達到完全退休年齡，社會保障署將根據生日當月前超出56,520元的收入扣除退休金，收入每超出3元退休金扣除1元。從達到完全退休年齡的當月開始，福利金將不再因高收入而被扣除。

如在工作的同時領取社會保障退休金，對部分人而言，必須為其社會保障福利繳納聯邦所得稅。這是因為除社會保障福利之外，還有額外收入，應徵稅的福利金取決於合計收入和申報方式。若以個人身份申報，合計收入低於25,000元，不需為福利金繳稅。合計收入在25,000至34,000元之間，需為福利金的50%繳稅。合計收入超過34,000元，需為福利金的85%繳稅。

若與配偶共同申報，合計收入低於32,000元時，不需為福利金繳稅。合計收入在32,000元至44,000元間，需為福利金的50%繳稅。合計收入超過44,000元時，需為福利金的85%繳稅。

離婚配偶也有資格獲得免保費的Medicare A，也可以基於前配偶的工作積分領取社會保障福利。如果曾結婚超過10年且在離婚後保持未婚身份者，可以在年滿62歲時申請社會保障福利，年滿65歲時申請免保費的Medicare A。

如果沒有獲取免保費的Medicare A資格且尚未註冊Medicare，可以保留當前的Marketplace保險和保費稅收抵免優惠。但是，如果打算以後再註冊Medicare A、B，則必須等到特定時期進行註冊，且可能需支付延遲罰款。根據所在州的收入和資產限制，可能有資格加入Medicare Savings Program（MSP）。

相關詳情或問題可聯繫1-800-683-7427（普通話）、1-800-582-4218 （廣東話）、1-800-336-2722 （英語），電子郵件[email protected]，郵寄NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Ave., #914, Seattle, WA 98101。

退休金 福利

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