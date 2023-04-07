白卡疫後首次大變動 華興保險釋疑

持白卡 是福利還是陷阱? 白卡疫後首次大變動。加州 四月中旬將迎來白卡部門年度資格審查洛縣保險 管理委員會委員，華興保險總裁張國興為此做以下說明。

張國興表示，這是疫情以來首次全面性審查，預估有300萬加州白卡用戶不再擁有白卡資格。另一方面，加上受通膨影響，聯邦近期也大幅提高貧困線，為十年來最高漲幅，貧困線提高之後，很多65歲以下正在使用加州全保 (Covered California) 銀94或銅60計劃的保户，将不再符合現有計劃資格，而被劃入白卡範圍。

他說，加州衛生保健服務部估計目前約有1540萬人擁有白卡，為史上最多。隨著疫情褪去，白卡資格審核和各項補助金也將逐漸收緊。民眾若是收到白卡部門寄來的審查信件，務必及時回覆，並補交資料包括2022年報稅文件、收入聲明、家庭成員數等以便重新審查；收到信後置之不理，恐直接被踢出白卡。若是因為收入增加而不再符合白卡資格的民眾，收到白卡中斷通知的60天内可聯絡華興保險，加入物美價廉的加州健保。

受到通膨影響，聯邦今年大幅調高家庭年收入貧困線達8%，為十年來最高漲幅，直接影響到大批民眾申領健保補貼的資格與金額，喪失現有的保險計劃與各類健保補助，被劃入白卡。加州全保銀94及銅60計畫的一些用戶，最容易受到影響，恐在四月就會掉入白卡範圍。例如：單身的加州報稅居民，原先以$19,000年收入申報健保，甚至能夠以$0保費拿到銀94計劃，但貧困線調整過後，同樣的收入就會被納入白卡範疇。而四口之家申請銀94計畫的最低收入要求也從$38,296漲至$41,401。

張國興解釋，白卡屬於公共福利，有入籍計劃的民眾要謹慎考慮，建議跟移民律師確認。此外，不少民眾已用現有保險約了看病手術，突然被劃入白卡，保險變更會對看病就醫帶來很大麻煩。現在還有短暫的補救機會，建議儘快聯繫保險經紀合理的更新2023年預估收入。

民眾想從白卡重回加州健保體系，可到www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx查詢居住郡縣白卡業務電話、或電撥打加州醫療保健服務部白卡專缐：(800) 541-5555來更新收入證明等，證明實際收入高於白卡範圍。從白卡轉回加州全保，再加上重新納保，預估至少需等待一個月以上。民眾務必留意來自白卡及加州全保或是保險公司的信件與訊息，切勿因為疏忽，導致保險無法順利使用。詳情可電華興保險626-333-1111，或訪問www.kcal.net。