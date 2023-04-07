白卡疫後首次大變動 華興保險釋疑
持白卡是福利還是陷阱? 白卡疫後首次大變動。加州四月中旬將迎來白卡部門年度資格審查洛縣保險管理委員會委員，華興保險總裁張國興為此做以下說明。
張國興表示，這是疫情以來首次全面性審查，預估有300萬加州白卡用戶不再擁有白卡資格。另一方面，加上受通膨影響，聯邦近期也大幅提高貧困線，為十年來最高漲幅，貧困線提高之後，很多65歲以下正在使用加州全保 (Covered California) 銀94或銅60計劃的保户，将不再符合現有計劃資格，而被劃入白卡範圍。
他說，加州衛生保健服務部估計目前約有1540萬人擁有白卡，為史上最多。隨著疫情褪去，白卡資格審核和各項補助金也將逐漸收緊。民眾若是收到白卡部門寄來的審查信件，務必及時回覆，並補交資料包括2022年報稅文件、收入聲明、家庭成員數等以便重新審查；收到信後置之不理，恐直接被踢出白卡。若是因為收入增加而不再符合白卡資格的民眾，收到白卡中斷通知的60天内可聯絡華興保險，加入物美價廉的加州健保。
受到通膨影響，聯邦今年大幅調高家庭年收入貧困線達8%，為十年來最高漲幅，直接影響到大批民眾申領健保補貼的資格與金額，喪失現有的保險計劃與各類健保補助，被劃入白卡。加州全保銀94及銅60計畫的一些用戶，最容易受到影響，恐在四月就會掉入白卡範圍。例如：單身的加州報稅居民，原先以$19,000年收入申報健保，甚至能夠以$0保費拿到銀94計劃，但貧困線調整過後，同樣的收入就會被納入白卡範疇。而四口之家申請銀94計畫的最低收入要求也從$38,296漲至$41,401。
張國興解釋，白卡屬於公共福利，有入籍計劃的民眾要謹慎考慮，建議跟移民律師確認。此外，不少民眾已用現有保險約了看病手術，突然被劃入白卡，保險變更會對看病就醫帶來很大麻煩。現在還有短暫的補救機會，建議儘快聯繫保險經紀合理的更新2023年預估收入。
民眾想從白卡重回加州健保體系，可到www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx查詢居住郡縣白卡業務電話、或電撥打加州醫療保健服務部白卡專缐：(800) 541-5555來更新收入證明等，證明實際收入高於白卡範圍。從白卡轉回加州全保，再加上重新納保，預估至少需等待一個月以上。民眾務必留意來自白卡及加州全保或是保險公司的信件與訊息，切勿因為疏忽，導致保險無法順利使用。詳情可電華興保險626-333-1111，或訪問www.kcal.net。
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