我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

白卡疫後首次大變動 華興保險釋疑

【洛杉磯訊】

白卡是福利還是陷阱? 白卡疫後首次大變動。加州四月中旬將迎來白卡部門年度資格審查洛縣保險管理委員會委員，華興保險總裁張國興為此做以下說明。

張國興表示，這是疫情以來首次全面性審查，預估有300萬加州白卡用戶不再擁有白卡資格。另一方面，加上受通膨影響，聯邦近期也大幅提高貧困線，為十年來最高漲幅，貧困線提高之後，很多65歲以下正在使用加州全保 (Covered California) 銀94或銅60計劃的保户，将不再符合現有計劃資格，而被劃入白卡範圍。

他說，加州衛生保健服務部估計目前約有1540萬人擁有白卡，為史上最多。隨著疫情褪去，白卡資格審核和各項補助金也將逐漸收緊。民眾若是收到白卡部門寄來的審查信件，務必及時回覆，並補交資料包括2022年報稅文件、收入聲明、家庭成員數等以便重新審查；收到信後置之不理，恐直接被踢出白卡。若是因為收入增加而不再符合白卡資格的民眾，收到白卡中斷通知的60天内可聯絡華興保險，加入物美價廉的加州健保。

受到通膨影響，聯邦今年大幅調高家庭年收入貧困線達8%，為十年來最高漲幅，直接影響到大批民眾申領健保補貼的資格與金額，喪失現有的保險計劃與各類健保補助，被劃入白卡。加州全保銀94及銅60計畫的一些用戶，最容易受到影響，恐在四月就會掉入白卡範圍。例如：單身的加州報稅居民，原先以$19,000年收入申報健保，甚至能夠以$0保費拿到銀94計劃，但貧困線調整過後，同樣的收入就會被納入白卡範疇。而四口之家申請銀94計畫的最低收入要求也從$38,296漲至$41,401。

張國興解釋，白卡屬於公共福利，有入籍計劃的民眾要謹慎考慮，建議跟移民律師確認。此外，不少民眾已用現有保險約了看病手術，突然被劃入白卡，保險變更會對看病就醫帶來很大麻煩。現在還有短暫的補救機會，建議儘快聯繫保險經紀合理的更新2023年預估收入。

民眾想從白卡重回加州健保體系，可到www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx查詢居住郡縣白卡業務電話、或電撥打加州醫療保健服務部白卡專缐：(800) 541-5555來更新收入證明等，證明實際收入高於白卡範圍。從白卡轉回加州全保，再加上重新納保，預估至少需等待一個月以上。民眾務必留意來自白卡及加州全保或是保險公司的信件與訊息，切勿因為疏忽，導致保險無法順利使用。詳情可電華興保險626-333-1111，或訪問www.kcal.net。

白卡 加州 保險

上一則

福樂紀念公園春季清明追思活動 圓滿舉辦

下一則

亞凱迪亞市科羅拉多大道街道改善項目 5月動工

延伸閱讀

蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 兄姊都來了

蔡英文見麥卡錫後洛杉磯辦僑宴 兄姊都來了
加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你
春季融雪量創紀錄 民眾憂洪災

春季融雪量創紀錄 民眾憂洪災
反槍枝暴力 加州去年繳獲1437件武器

反槍枝暴力 加州去年繳獲1437件武器
載客量未恢復 加州公共交通面臨財政懸崖

載客量未恢復 加州公共交通面臨財政懸崖
布蘭諾市長與華興中文學校學生相見歡

布蘭諾市長與華興中文學校學生相見歡

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

2023-03-30 14:41

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治