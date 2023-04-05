知名人蔘品牌正官莊 研發中心盛大開幕

韓國人蔘公社（Korea Ginseng Corp）表示，作為全球知名的人蔘品牌，一直致力轉型成為一家全球綜合性健康食品公司。去年推出了新的 KORESELECT 產品系列，今年在美國的研發中心盛大開幕，則繼續展現他們大展宏圖的決心。

根據市場研究分析公司 Grand View Research 的預測，全球營養補充品市場將飛速增長，在2030 年達到3,274億美元。韓國人蔘公社Chul-ho Her首席執行官在開幕式上指出：「對我們來說，美國是一個前景看好的地區，人們對功能食品和預防性保健的興趣越來越大。開設這個研發中心，表明我們致力成為一家全球性的健康食品公司。」

作為多個擴張計劃的一部分，韓國人蔘公社最近在一場規模最大的天然、有機和健康產品活動 — Natural Products Expo West 2023上，發佈了幾項新產品。這些產品包括五款以紅蔘為主的 HSW 草藥飲料，以及 KORESELECT 產品系列，如血糖 支持、肌肉健康支持（Muscle Rejuv）和睡眠與情緒支持（Stress Ease），這些健康益處在疫情 後開始引起大眾的關注。隨著研發中心的新落成，韓國人蔘公社將專注於滿足美國消費者的獨特偏好，大膽創新，開發出軟糖、果凍棒、營養棒和粉末形式的新產品。

韓國人蔘公社更打算加強他們的營銷活動，邀請美國韓裔 女星趙雅頓（Arden Cho）擔任新的品牌大使。趙雅頓的好萊塢影視作品有 The Honor List、Teen Wolf、Chicago Med, and CSI: NY，最近還在 Netflix 的律政劇集 Partner Track 中擔當主角。她從二月份起全面開展她的大使活動，為即將啟動的 KGCUS「我的健康和美麗秘密」廣告攻勢進行拍攝。

韓國人蔘公社對發展分銷渠道也同樣重視，通過與一家品牌顧問集團合作，力求取得銷量突破。

韓國人蔘公社美國辦事處（KGCUS）總裁 Heung-Sil Lee 表示：「這將會是我們全球業務發展的關鍵性一年，因為我們通過積極開發，專門針對美國消費者生活方式的產品來滿足他們的獨特需求。」

韓國人蔘公社（KGC）是首屈一指的人蔘品牌和草藥膳食公司。始創於 1899 年的 KGC是經得起考驗和值得信賴的草藥營養補充品製造商之一，提供最高品質，以傳統方式栽種收成的高麗紅蔘產品。除了南韓外，KGC 在美國、中國、日本和台灣設有四個地區總部，其產品出口到 60 多個國家。KGC 的品牌系列包括KORESELECT、正官庄、Good Base 和彤人秘，其世界市場佔有率超過 40%，業務遍及亞洲、歐洲、中東地區和美國。

KGC品牌下的 250多種卓越產品，均使用優秀的人蔘、與上等草藥和材料結合而成，以滿足消費者需求。