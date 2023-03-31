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林大衛說明 屋頂漏雨申報保險理賠問題

洛杉磯訊

加州地區三月中旬暴雨登陸，林大衛保險提醒民眾，加強防患洪水、土石流。並說明風雨造成房頂漏雨，要如何有效率的申報保險理賠。

1. 由強風暴雨或樹幹刮壞屋頂或是牆壁造成嚴重漏水，可以立刻要求房屋保險或是商業建築險修理或更換屋頂，以及要求室內財物或是任何貨物損失，或是房客遷移導致的租金損失，加上在外吃住的費用。

2. 但目前漏雨成災的申報理賠超過八成以上，是因為屋頂年久失修或是疏於保養，導致暴雨由層頂接口處、或破裂的油沾紙進入建築物內，這種情況保險不會理賠維修或更換屋頂；但是室內財物或地板損失扣除自付額部分仍然可以申報理賠。即使如此，申報理賠前需要預估費用是否與自付額不相上下，以免日後因為理賠紀錄帶來三年連續保費大幅上漲。

3. 河川，暴雨，泳池等由地面流進家中或商業建築、導致建築物損失只有聯邦政府的National Flood Insurance Program(NFIP)可以支付理賠。 經由經紀購買後有30天的等候期，私人房屋保額25 萬，商業建築50 萬。

林大衛保險不但承保加州房屋及商業建築，也承保內華達州、亞利桑那州及德州的產業保險。除了不斷提升售後服務品質外，林大衛保險團隊還提供許多免費服務：免費Notary Public的公證服務。免費贈送DMV認證的消除罰單點數的中英文網絡課程。免費幫助客戶申請社會安全局紅藍卡。商業保險客戶可免費獲取最新的勞工海報。

有任何保險方面的問題可撥打免費電話1- 800-778-8588，或Email到 [email protected]

保險 暴雨 加州

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