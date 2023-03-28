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華美銀行獲評 美國大型上市銀行「最佳財務表現」

洛杉磯訊

美國金融數據分析和研究平台標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence），日前發表一份對2022年美國大型上市銀行財務業績的分析報告，華美銀行憑藉強勁的發展和盈利能力，在103家資產過百億的銀行評選中高居榜首， 而美國銀行（排名99位）、 大通銀行（排名101位）等相形遜色。

標普全球市場財智使用日曆年數據以及GAAP數據，基於三個主要類別、七項財務指標，對入圍銀行進行評分和排名。其中，財務增長的權重為35%，盈利能力權重為35%，安全和穩健性權重為30%。財務指標包括2022年的撥備前每股收益變化（Pre-provision EPS change）、五年平均營運收益變化、2022年的平均有形普通股報酬率（Return on Average Tangible Common Equity）、2022年的營運效率（Efficiency Ratio）、2022年的資金成本（Cost of Funds）、2022年12月31日的槓桿比率（Leverage Ratio）以及五年平均呆帳消除比率（NCOs / Average Loans）。

華美銀行在2022年榜單中的排名較上年躍升了10位，並有五項指標明顯優於行業中位數。其中，凈利差（Net Interest Margin）從2021年的2.72%飆升至2022年的3.45%。

標普指出，與2021年相比，表現出色的銀行要想在2022年的排名中與同行拉開差距需要克服更大的挑戰。利率上升提高了大多數銀行的凈利差，也推動了凈利息收入的增長，進而轉化為更高的收益和收入增長率，以及較強的盈利能力。所有排名指標的中位數在2022年都有所改善，但呆帳消除比率基本保持不變。因此，相對於2021年，此次排名靠前銀行的得分有明顯收縮。

華美銀行為總部位於南加州最大的獨立商業銀行，在美國和亞洲共設有120多處服務網點。華美銀行在美國的市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、馬薩諸塞州、紐約州、內華達州、德州以及華盛頓州。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com 查閱。

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