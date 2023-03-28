關健金Arthron 5 幫助關節炎有關疾病

關節 炎，退化性風濕關節炎，類風濕關節炎（Arthritis Osteoarthritis Rheumatoid Arthritis）都是目前最大的痛疾，而且困擾著患者生活。有些患者情況甚至令人不安，醫療花費巨大但沒解除疼痛或改善。

以美國為例，十個人中有一人患上退化性風濕關節炎，一百名國民中有一名患上類風濕性關節炎，三千萬人困擾於行動與疼痛上。 關節的疼痛有時會非常劇烈，會影響日常的活動，有時則較輕微，有些則是會有關節周邊組織的發炎。

目前仍沒有完全治癒類風濕性關節炎的方式，病人只能透過長期服藥的方式來延緩疾病惡化。 現行治療藥物可分為兩大類：一是症狀控制類藥物，最常使用的為非類固醇消炎止痛藥和類固醇；另一類為免疫調節性藥物。但這些藥物是否真正能幫助解除疼痛與康復？

關節炎它帶給患者的痛苦眾人都清楚，尤其是類風濕關節炎。關節炎是否可治癒？「健龍研發」表示可以，視如何治療，用什麼藥。

健龍研發表示，該公司所研製出的關健金（Arthron 5），主治關節炎有關疾病， 持有加拿大 衛生部頒發的天然產品牌照。牌照允許用於緩減關節疼痛，關健金早期研究花了20多年，成功取得加拿大衛生局牌照前、經過許多患者使用確定了功能。2008年取得牌照後，該公司感到極大欣慰是幫助患者康復。

該公司表示，他們結合傳統中藥原理與西醫科技，研製具有根治性又符合加拿大國家天然產品（藥物）標準的關健金。該公司前期於1984年己開始研究中西藥的藥理、成份及副作用，經十多年研究，發現其中一些傳統中藥的安全與效果遠勝過西藥，並可治本，於是2000年成立公司向加拿大政府申請產品牌照，公司研究宗旨，在無副作用下才組成有效果處方。

目前市場產品五花八門，甚至藥物也一樣，不對症是不可能達到治療目的。食物級中藥歷史上用於治療己久。如果對症同樣也可成功達到治癒目標。

關健金ARTHRON5的成分幫助患者解除疼痛。如果民眾對此有疑問和瞭解更多詳情，可至該公司查詢，電話289-228-2888 或電郵[email protected]，也可上網arthron5.com查閱。該產品己在世界各地出售十多年，它將繼續被用於關節炎方面。