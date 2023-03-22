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美家櫥櫃 促銷活動高達5折並有額外優惠

【洛杉磯訊 】
Home Co 美家厨房櫥櫃
Home Co 美家厨房櫥櫃

美家櫥櫃（HomeCo Inc. ）是一家製造商和批發供應商，專精櫥櫃，浴櫃，檯面，水槽等配套建築用品公司。每月都有促銷活動高達5折起，有贈品（水槽，水龍頭等），裝工開戶額外優惠，及承接工程，上門測量設計服務。

美家櫥櫃是專門從事廚房和浴室產品的研究、開發、製造、出口和分銷。 以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商，提供高質量的產品。 HomeCo 成立於 2005 年。在亞洲收購了五個不同的製造工廠，在美國收購了九個倉庫。

HomeCo 開發和製造多種產品，例如櫥櫃、梳妝台、石材檯面、水槽、馬桶、水龍頭和其他行業相關產品。

該公司的目標是提供卓越的價格和優質的服務，並避免與其他外國製造商和出口商打交道的麻煩，更好地為正在大型項目和批發分銷中、尋找產品和材料的客戶提供服務； 消除了語言障礙、溝通不暢、中間人、不同時區、追責等風險和困難。 這些問題通常會導致產品不正確、規格不準確和交貨延遲，從而導致交易成本更高，給買家帶來不愉快的體驗。

HomeCo在全美有五個分點，洛杉磯有多個門市，以幫助消費者更直接地進行諮詢及服務，讓買家更加安心，因為他們所有產品都有 HomeCo 的保修支持。

可至臨近展示廳Alhambra ，電話626-943-0568，地址616 S Marengo Ave, Alhambra, CA。Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA。

Baldwin Park經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy, Baldwin Park, CA。營業時間周一至周六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com.

洛杉磯

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