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清明孝親祈福法會 4/2下午在Covina舉行

洛杉磯訊
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今年的清明節，福樂紀念公園 (Forest Lawn) 將延續清明祭祖傳統，於 Covina Hills 園區舉辦清明孝親祈福法會。民眾於此平台為去世親友、歷代祖先設立「往生蓮位」，並於法會當日前往參與祭祖並追思你所摯愛的親人。

時間是4月2日（日）下午1時至2時30分，在福樂紀念公園Covina Hills 園區，地址21300 Via Verde Drive, Covina。報名追思親人牌位可至Forestlawn.com/chingming或掃描二維碼。詳情可洽1-888-689-8888。由於設立往生蓮位有作業時間因素，線上申請超薦牌位將於3月30日(周四)中午12時截止。

成立百餘年來，福樂紀念公園是南加州業界受信賴的領導品牌。透過遍布洛杉磯縣，橙縣與河濱縣的紀念園區，他們提供專業優質的殯儀、火化、告別儀式、追思花卉、墓園福地等一應俱全的產品與服務，提供一站辦妥的安心與便利。

無論有甚麼樣宗教，文化，或語言的需求，福樂紀念公園都會盡全力地協助民眾規劃出別具深意，個人化的紀念選項。從傳統葬儀到客製化的生命禮讚，在彩繪玻璃禮堂中舉辦的告別儀式，典雅私密的親友家祭、告別式，以及馬車引導、飛放白鴿、線上追思等特殊的紀念方式。

他們完善的設施將提供莊嚴隆重與價格實惠的火葬服務，同時也提供多樣化的殯葬服務與告別儀式，讓需要者能找到適合預算的套裝服務。

福樂紀念公園擁有各式墓園福地，包括傳統的土葬福地，典雅的私家花園，莊嚴宏偉的陵墓，以及室內或室外的火葬塔位，包括岩石或樹樁等自然造型骨灰靈位。

此外，各個福樂紀念園區都是當地社區的地標。除了綿延起伏的美麗山丘與聞名的藝術和建築，它們還提供場地舉辦許多重要的社區活動。位於格倫岱爾、享譽國際的「福樂紀念公園博物館」，更不時舉辦各項教育與藝術展覽。

福樂紀念公園完美地融合了墓園與公園。除了追憶親友，它是一處能夠吸引人到訪的特殊所在，可以結伴散步踏青，也可以獨自樹下靜讀。痛失親友的人能夠透過他們「紓解悲傷之道Journey through Grief 」以及「傷痛心靈Corazones en Duelo」 等悲傷療育計畫與資源，得到持續的支持與慰藉。

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