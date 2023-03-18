惠安納健保 推出$0共付額健康計劃

惠安納（Humana）是一家與聯邦醫療保險 簽約的聯邦醫療保險優先計畫HMO、PPO和PFFS組織。他們現正推出三項健康計劃基本要素，每項0元。

投保Humana Gold Plus H5619-021 (HMO)，每月的網路保費為0元。網路內初級健保 醫生 (PCP) 共付額為0元。在網路內零售藥房，第一級和第二級處方藥共付額為0元。該計畫可助民眾省錢，並提供整體健康的福利 ，例如：每年特定牙科服務承保額2000元，再加上檢查、X光、洗牙和其他服務。每三個月100元非處方藥物津貼。針灸就診共付額0元。

詳情可洽Humana執照銷售代表 Chibing Ben 王，電話949-446-5114 (聽障專線711)，或電郵[email protected]。

「Humana 惠安納」是一家領先的健保公司，致力於幫助數以百萬計的醫療和專業會員達到其最佳健康狀態。公司在保健服務與健康計劃管理方面取得傲人的成績，並推動創建既能改善健康，又能降低成本的新型綜合保健方式。Humana 的工作讓投保聯邦醫療保險的人群、家庭、個人、軍事服務人員乃至整個社區，都能享有更優質的生活。

「Humana 惠安納」於1984 年開始在加州服務，為雇主團體、政府項目和個人提供多種健康、藥品和補充福利計劃。Humana惠安納傾聽了解民眾的需求，提供多種計劃，不僅滿足各項醫療保健所需，更聚合資源，致力提供關懷至上的服務、及輕鬆便利的健保體驗。超越傳統聯邦醫療保險的額外福利，讓你享有良好的健康狀態。