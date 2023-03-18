蒙市林肯酒店全面裝修升級 新體驗獲好評

林肯酒店客房新貌。

【洛杉磯 訊】老字號林肯酒店( Lincoln hotel) 位於蒙特利公園市(Monterey Park )，和老一輩華人 移民提起幾乎無人不曉。1984 年七層樓的林肯酒店開業迎客，成為當時蒙市最大的華資酒店，也成了當時蒙市地標建築物之一。

由於蒙市有小台北之稱，在當年，林肯酒店已然成為海內外華人遊客和當地居民住宿的重要選擇之一。許多華人來到美國第一站就認識了林肯酒店，並留下許多回憶。開業近 40 年來，林肯酒店仍以歷史的厚重感在華裔社區佔據重要地位，默默見證了蒙市的文化傳承和歷史變遷，運營至今。

為適應市場需求，林肯酒店在全面裝修升級後，於2021年9月重新恢復正常營業，相比以前，完全是華麗大變身，一改幾十年前的陳舊設施和風格，變成了一座現代化的full service酒店。相比周邊同期建成的其他酒店，無論在規模、設施更新、風格改變、管理團隊方面，均處於更有利地位。

重新裝修後，林肯的所有客房均更換了所有的家具及內飾，像新的酒店一樣。並擁有洛杉磯唯一的坐式VIP登記入住前台，300 個室內車位的專享停車場，全新升級的歐陸式自助早餐，酒店工作人員提供中英文前台及客房服務、所有客房和公共區域均有專用的200 mb光纖高速 Wi-Fi 服務，全新面積5000呎的酒吧、覆蓋全美的旅遊服務，完全覆蓋商旅客人的出行需求。

林肯酒店表示，客人對酒店新體驗好評很多，入住率一直保持在 80%以上，與疫情 前相比，住客的結構有了很大改變，少了國外來的遊客，多了跨州訪客和本地客人。就最近各類旅遊行業的復盤和分析報告中看到，大家對 2023 整體走勢是偏向樂觀的。伴隨利好政策落地和消費反彈作用，疫情結束後酒店行業應該將進入「新常態」，應對客戶層面的消費習慣和偏好變化、回歸運營效率提升將成為主旋律。

「打造城市新名片，展現地標新活力」，「新印象、新形象、新景象」，成為林肯酒店2023年的目標。作為老字號的華資酒店，林肯酒店見證了這片土地的風雲變幻，對於蒙市的發展依舊充滿信心，也相信這片土地將會再次煥發魅力。