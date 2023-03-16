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福全健保/德成行/加聯泰平醫療網 健康博覽會

洛杉磯訊

福全健保了解長輩朋友健康養生的需求， 特別和德成行及加聯泰平醫療網合作主辦春季健康博覽會，將於3月18日上午10時到下午2時，在羅蘭岡德成行推出。

福全健保資深健保顧問Bill高表示，在美國的醫療系統進入65歲，就需要選擇一個適合的醫療健保。有鑑於華裔長者可能對這系統不甚了解或怕麻煩，隨便不選擇傳統聯邦健保。傳統聯邦健保不包含處方藥、牙齒、聽力和眼睛福利，還需自負住院自付額，和分擔其他醫療服務大概20%的費用。因此很多人須自付額外費用，另外加買一些保險，以涵蓋處方藥，牙齒 和眼鏡及耳朵助聽器的福利。

聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage HMO Plan）也是一種常見的選擇， 這種計劃，不需要付出額外的費用，便可享更多福利。

福全健保優勢計劃專為華人長者量身打造，是近年來受華人長者歡迎的一種聯邦醫療保險優勢計劃。該計劃為長者提供0元保費計劃，每月無需支付額外費用，就可享眾多額外醫療服務， 東方式的養生和健保資訊的服務。

只要是福全健保的會員就自動享有處方藥的福利。不需再花錢購買額外的處方藥的保險，加入福全健保優勢計劃，長者可享每年高達2500元的牙科津貼，看診任何牙醫師，洗牙、補牙、拔牙，牙冠、牙橋、牙根管等治療項目。還提供津貼配眼鏡、配助聽器，及在藥房櫃台購買其他醫療保健用品。

福全健保計劃將東方醫學的養生療法和西方醫學相結合，福全的東方養生醫療，不需家庭醫師轉診，也不需醫療網批准，任何時間筋骨疼痛，都可立刻看中醫師，治療疼痛。福利包括不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法。不僅提供中草藥補品津貼、福全健保的會員更可參加太極拳， 瑜珈，健身操的課程，強身健體。

為更實際的回饋和服務，福全健保會員都會擁有一張三合一靈活運用的信用卡。每季有高達320元津貼、可以選購喜歡的中藥、草藥補品或者是上健身房，參加健身的課程。更可到一般藥店購買所需要的非處方藥，如止痛藥，感冒藥、過敏藥等等。

福全健保為華人長者提供更容易理解和更容易使用的健保服務，專業服務團隊有會講普通話、粵、台、越語的顧問解答各種問題。在蒙特利市設有社區服務中心。連絡福全健保即可獲一份中文聯邦醫療保險指南。中文專線833-388-2482，粵語專線833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。Clever Care Health Plan, Inc.是一個與Medicare簽約的HMO計劃，註冊取決於合約中

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