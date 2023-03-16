報稅季節報稅問題 全民保險3/17講座

「全民保險 」將在3月17日周五上午10點，舉辦現場與線上聯合講座，由專業會計師幫你一一解答各類個人稅務問題。電話報名626-873-1618，在線報名https://bit.ly/3QkLzoA。

2023年個人報稅 季已開始，講座中將與你分享今年個人報稅有哪些需要注意的地方。持有1099稅表 的自雇者經常是國稅局查稅主要對象。若沒有保存完整的支出收據，一經查稅將可能面臨罰款與補稅。此外，今年許多報稅民眾發現2022年的收入明明比2021年少，為何反而要多繳稅？有哪些節能產品能抵稅？

疫情期間為了給家庭更多保障，許多人紛紛購買了人壽保險。購買時保險經紀說壽險保單是免稅的，為什麼你從保單提領現金卻收到1099稅表讓你去繳稅？當受保人過世時，保險理賠金到底會不會計算到遺產稅中呢？

全民保險羅蘭開總公司電話626-363-2228；地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights 。 爾灣分公司電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址www.anyinsurances.com。