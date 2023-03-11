3/25 核桃市舊機油回收/免費換新濾油器

洛杉磯 縣公共工程部於3月25日(星期六)上午10時至下午2時，在核桃 市的O'Reilly Auto Parts汽車 零件連鎖店，舉辦「舊機油與濾油器免費回收」活動。

洛杉磯縣公共建設部表示，住在核桃市(Walnut)或附近的居民，都可以參加舊機油與濾油器回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址18724 Amar Road,Walnut, CA(與Noales Street交界，近Taco Bell)，指定的O'Reilly Auto Parts進行回收，即可免費換取全新的濾油器。

該部門表示，回收用過的機油和機油濾清器，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區。這是他們為建設更清潔的洛杉磯縣和更宜居的社區，而做出改變的一部分。需要大家的幫助，通過核桃市這項免費活動，將使我們的社區受益。

該部門邀請大家帶上舊機油和舊濾油器參加回收活動，帶上更換的舊機油濾油器，即可免費換取一個全新的，規範回收機油和濾油器，可以保護我們身邊的環境，並保持水質潔淨。洛杉磯縣公共工程部表示，將繼續幫助和支持我們的社區，儘自己的一份力量，尤其是「自己動手」更換汽車機油，衹須要花一點時間，便可以節省金錢，並鼓勵大家採取適當的儲存和處置方法，回收用過的機油和機油濾油器，也是對環境負責任的行為。

當居民在家中更換機油時，正確地處理使用過的舊機油及機油濾油器，是至關重要的部份，謹記切勿將舊機油倒進下水道、垃圾桶、地面或雨水排放口中。將其倒入帶蓋的乾淨容器中，或購買專為存放舊機油而設計的容器，並確保舊機油不會與任何其他液體(包括水)混合。