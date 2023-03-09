橙縣華商獎學金 大學4年2萬元3/15截止報名

「2023橙縣 華商獎學金」已接受On Line申請，每人四年大學共可獲兩萬元獎學金，有十個名額；申請日期至3月15日截止，歡迎把握機會。

這項獎學金是由橙縣華人 商會基金會（Orange County Chinese American Chamber of Commerce Foundation，簡稱OCCACCF）所提供。該商會(OCCACC)成立於1989年，而基金會從1995年起開始，為表現卓越的華裔子弟提供大學獎學金。從原先的每人只給一年3,000元更改為每人每年5,000元、並持續四年，合計得獎人四年大學畢業共可以拿到兩萬元獎學金。他們每年選出十位傑出的得獎學生獲得「OCCACC Scholars」。

申請橙縣華人商會基金會獎學金的資格：（一） 父母雙方至少一位是華裔。（二）家住橙縣或洛杉磯縣附近的居民。（三）家庭年收入低於九萬伍仟元($95,000)，家長需提供兩年完整稅表和IRS Form 4506T (簽名原件寄至指定地址)。（四）學生必須是 2023 年高中畢業，並已得到大學入學許可的新生，請學生提供自傳、推薦信 (簽名原件寄至指定地址)。（五） 高中成績單(non-weighted, GPA3.0 以上)，SAT/ACT (Optional)。

橙縣華人商會由橙縣各地企業家，專業人士以及社會菁英所組成。商會提供一個完整平臺，讓所有會員能夠彼此經驗交流、資源共享、互通有無、拓展商機。而橙縣華人商會基金會則是負責回饋社區的部份，每一分錢都是用在華人社區和提供華人子弟獎學金上。設立「獎學金」的初衷就是「取之於社會，用之於社會」，而且因為教育 是一個百年樹人的大計，幫助貧困華人子弟接受高等教育，是幫助他們脫貧最有效的辦法。所以商會和基金會理事和會員們一直在默默地為這些寒門英才們提供幫助。

基金會的機制健全，設有評審、得主、募款、公關、網站及會章六個委員會。長年以來，由於各界的信任和認同，每年都成功募得數目不等的善款。會長童志敏希望更多社會各界成功人士能積極參與，橙縣華人商會基金會自1995 年以來不曾間斷義舉和善行，所有捐款可以抵稅〔501(C)(3)〕，並幫助更多貧困學生。

所有申請資格及詳細內容，可上網查詢和報名： www.occaccf.org ，若需更進一步的諮詢，可 Email： [email protected]，或電話 (949)431-6595。