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星宇航空插旗北美 洛杉磯航線4/26起開航

洛杉磯訊
星宇航空4月26日開航台北-洛杉磯航線，商務艙延續大獲好評的米其林人氣餐點外，主廚林明健也研發全新法式創意餐點。(星宇航空提供)
星宇航空4月26日開航台北-洛杉磯航線，商務艙延續大獲好評的米其林人氣餐點外，主廚林明健也研發全新法式創意餐點。(星宇航空提供)

星宇航空宣布，台北-洛杉磯航線訂4月26日開航，已開放訂位。星宇航空選擇亞裔人口最多的洛杉磯作為北美首個航點，將以全新Airbus 廣體客機 A350 執飛，全艙等共 306 個座位，包括頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個、及240個經濟艙座位。

開航初期一週五班，並將於6月份起增班為每日飛航，航班時刻表如下：每週一、三、四、五、六，台北飛洛杉磯，出發時間晚上11時40分，抵達時間晚上8時30分。每週二、四、五、六、日，洛杉磯飛台北，出發時間晚上12時50分，抵達時間早上5時40分。4 月 26 日首航航班出發時間為下午2時10分，抵達時間為上午 11時。

星宇航空翟健華執行長表示，北美轉機客市場一直都是星宇航空航網規劃的重大目標，台北及洛杉磯之往返旅客位居美洲之最，而洛杉磯也是全美人口第二大城市，因此列為開闢北美航點首選。星宇航空未來會繼續開闢其他美洲航點，為旅客帶來便利、舒適的長程航線精品服務。

星宇航空 A350 為台灣唯一配置頭等艙的機型，為了讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，特別設立「頭等艙專屬客服」服務，完成購票的旅客，將由專屬客服致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。自洛杉磯機場啟程的旅客，則可享受 PS VIP 私人航廈服務，旅客於獨立的航廈辦理報到、行李託運及安檢流程，並擁有私人套房盡享奢華的休息空間，並提供專車接送旅客由獨立航廈前往航機登機。

星宇航空為頭等艙旅客準備了à la carte 單點菜單，讓旅客隨心所欲的搭配餐點組合，並供應頂級魚子醬作為開胃小點。主餐部分，提供米其林星級主廚林明健的新潮法式料理，還有16 盎司美國頂級肋眼牛排及焗烤波士頓龍蝦，也為喜歡輕食的旅客準備蔬食無肉料理。星宇航空並選用高級骨瓷餐具，以及Robert Welch 的餐具，為特選的頭等艙餐點畫龍點睛。

洛杉磯航線的商務艙，除了延續大獲好評的米其林人氣餐點外，主廚林明健也研發全新法式創意餐點，同時提供美國達拉斯牛小排主菜套餐，亦備有蔬食無肉料理選項，將商務艙餐點大幅升級。

星宇航空這次也帶著更多的台灣特色小點一同飛躍太平洋；頭等艙及商務艙機上甜點再度推出「當水果茶變成冰淇淋系列」服務。而早餐也升級旅客視覺、味覺體驗。在兩段正餐之間，有松露和牛漢堡肉菠蘿包、清燉牛肉麵，糯夫米糕等，將台灣好滋味帶給國際旅人。

豪華經濟艙及經濟艙的餐點也絲毫不馬虎，同樣提供星宇航空受好評的招牌胡同燒肉套餐，豪經艙旅客若想選擇低碳飲食，也可選擇特色蔬食無肉料理，並搭配義大利不甜氣泡酒及Perrier 氣泡水。豪經艙及經濟艙旅客同樣可品飲 Bar Home 所調製的機上特調。全艙旅客可在班機起飛 24 小時前完成星宇航空預選餐點，確保每位旅客都能吃到喜歡的餐點。

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共 15 個城市，4月26 日洛杉磯航線開航後，將可開啟轉機市場，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。星宇航空機隊並持續按規劃擴張，目前共有 19 架航機，機隊數預計於2025 年前達到 39 架，詳細航班資訊可至星宇航空官網 www.starlux-airlines.com 瞭解更多。

洛杉磯 航線 機場

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