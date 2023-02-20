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2023走出家門去哪玩 世報春季旅展幫您做攻略

洛杉磯訊

福兔迎詳、揚眉兔氣。2023年伴隨著世界各國恢復航班班次及通航，經歷低估的旅遊業也勢必迎來強勢復甦。為助力南加旅遊業回暖，同時也為鼓勵民眾走向戶外擁抱自然，由洛杉磯世界日報主辦、林肯酒店協辦的【2023年春季旅遊展】，即將在3月25日（周六）、26日（周日）兩天，在蒙特利公園市林肯酒店隆重登場。

近郊遊、遊輪遊、出國遊、打折機票等等最新、最優惠的旅遊相關資訊等您來獲取，兩天現場不僅將有機票大獎抽出，還有伴手好禮以及參展商帶來的優惠團組折扣，歡迎民眾踴躍參加。

今年的春季旅遊展將有近30個旅遊相關公司商號匯聚一堂，來自航空公司、旅遊業者、賓館酒店、主題公園、旅遊周邊商品，以及本地美食店家的展商，將帶來最新旅遊產品和優惠機票，只要來現場您就會得到最新、最快的旅遊資訊和最優惠的旅行計劃。

旅遊展兩天上午10:20至下午4:40，每天七場專題講座內容涵蓋：2023年最夯旅行線路、2023年全球各地最新熱門景點及套裝特惠行程。同時專業人士會幫您盤點旅行規劃的各個細節，如數家珍不同景點的最佳旅行線路和時間，同時為您量身打造最適合家人、個人、長輩或好友的旅遊行程。

目前春季旅遊展招商報名仍在繼續，也歡迎旅遊相關業者踴躍參展。報名可發送郵件至[email protected]或致電323-268-4982 Ext：600。

蒙特利公園市 遊行 南加 洛杉磯 美食

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