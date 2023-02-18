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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

遠紅外線足浴桶 下周末在工業市辦試用活動

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】人的年紀越大，身體的血液循環也會為之變慢，進而容易出現的毛病，如體寒、手腳冰冷、疼痛麻痺等症狀，也隨之而變得嚴重。人體血液循環變弱、變慢是衰老和疾病的根本和起因，有效的增加血液循環能夠幫助舒緩這些情況。

專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司，總公司位於北加州灣區Burlingame市，在1月世界日報年節展第一天試用活動中，受到許多消費者的喜愛，但由於受到蒙市舞星槍擊案的影響，致使第二天活動停止，之後該公司不斷地接到許多讀者去電詢問下次試用時間及購買問題，為讓更多讀者有試用機會，以體驗產品的好處，特訂於2月25日(星期六)及26日兩天，再次在工業市舉辦試用活動，地址：15438 Valley Blvd, City of Industry，為避免等候，歡迎去電預約試用時間，預約電話1-650-999-0988，或免費專線1-888-666-6048。

遠紅外線免用水足浴桶（見圖），利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 前述所有情況都能在使用後得到緩解，所以受到許多消費者歡迎，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛的人來說，是一個解決方法。

人老腳先衰，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，但用水泡腳，對年長者而言，不能久泡無法恆溫，也不能加速身體內的微血管循環，而杉釦富代理來自台灣進口的遠紅外線足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝，方便又好用。

杉釦富公司（ShineCo WellnessＪ專營台灣生產高品質遠紅外線產品，免加水足浴桶型號SC-801，原價599元，優惠特價499元（不含稅及南加州的運費35元，試用當天購買者，可省去運費）。 110V無需轉換電壓，品質保障，一年產品保固。產品詳情可去電諮詢，或上官網www.shinecous.com查詢。

加州 灣區 南加

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