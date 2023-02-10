華美銀行 2022年淨利和每股獲利雙創新高

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）日前公佈2022年第四季度及全年盈利報告。2022年全年淨利創新紀錄，達11億元，每股獲利7.92元，較2021年增長30%；第四季度淨利為3.368億元，每股獲利2.37元，較2021年同期增長56%。

截至2022年12月31日總貸款 創新紀錄達482億元，較2021年同期增加16%；總存款亦攀新高達560億元，同比增長5%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，2023年是華美銀行成立五十週年的重要里程碑。對銀行一路的發展深感自豪。長期以來，該行財務表現強勁穩定，卓爾不群。2022年第四季度，銀行平均總資產報酬率領先同業達2.1%，同時，平均有形股東權益報酬率達25%。

他又說，1973年華美聯邦儲貸銀行為滿足洛杉磯地區亞裔移民的金融服務需求應運而生。當時，他們無法從美國的主流銀行獲得必要的銀行服務，因此在生活的許多方面都面臨諸多挑戰。半個世紀以來，隨著個人和企業客戶的繁榮發展，華美銀行也成長為總部位於南加州 最大的獨立商業銀行，總資產超過600億元，年收益逾10億元。隨著銀行貸款、存款等各類產品與技術水平的不斷發展，客戶群和服務市場也持續擴展。如今，華美銀行作為連接東西方的橋樑，為太平洋兩岸的客戶提供全面優質的銀行服務。

吳建民指出，在迎來五十週年之際感謝廣大客戶對華美銀行的信賴。展望2023年「我們滿懷希望，預計將在保持資本水平穩健的基礎上，通過穩定的收入增長和嚴格的成本管控，再度取得傑出的盈利表現。」

新年伊始，該行很高興地宣佈， 2023年第一季度的普通股股息 將上調20%或每股8美分。調整後的普通股股息將從每股0.40美元增加至0.48美元；全年股息將從每股1.60美元增加至1.92美元。

華美銀行董事會將在2月21日派發2023年第一季度普通股股息，每股0.48美元，股東將依其至2023年2月6日的持股份數獲派股息。相關資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。