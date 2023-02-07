勵馳旅遊名人假期 43年獲百萬旅客好口碑

勵馳旅遊「名人假期」2023年推出的土耳其精華遊，參訪土耳其最大城市伊斯坦堡 。(業者提供)

勵馳旅遊「名人假期」1980年成立於洛杉磯 ，如今已有43多年歷史。名人假期在紐約、舊金山 、倫敦、北京以及上海都設有分公司，為不同地區的旅客提供優質專業的服務，在時間的長河中，陪伴過一百多萬旅客遊覽世界風光。名人假期把每一趟旅程都視為一場精心策劃的盛會，不僅將參訪不容錯過的景點呈現給旅者；盡力追尋獨特的體驗；更四處品嘗餐桌上的風光。

名人假期表示，2023是時候來一場說走就走、說飛就飛的旅行。經歷一場疫情 的洗鍊，每個人都有心之所向、身之所往，也許是山川縈繞的偏鄉小鎮；或是靜謐的遼闊海景，靈魂的澎湃使一個人成為冒險者或靈修者。

名人假期多樣選擇的旅遊行程中，可走訪漫步在西班牙上千年的文化傳承與更替中、逐漸營建而成的馬德里，再探訪50個人生必遊景點之一的巴塞隆納。去德國山腰間的古堡，遠眺蓊鬱綠葉半掩著的內喀河。在英國細細品味耗時250年才完工的古老哥德式約克大教堂，或是，靜靜的站在萬人騷動的羅馬神鬼傳奇鬥獸場、君士坦丁凱旋門；去感受古建築高昂氣魄傲慢的炫耀昔日羅馬帝國那不可一世的權威。在北緯66.5度見證跨越一億五千萬公里的磁場火花。去體驗馬丘比丘古印加文明的榮光歷史和空靈山谷美景來療癒心靈，也能腳踩細柔的沙粒在聖托里尼島品味世界最美的夕陽，又可暢遊充滿神話故事的克里特島、奧林匹亞、薩摩斯島和納克索斯島；或是搭乘郵輪盪漾在埃及尼羅河五千年歷史的洪流裡。

2023年推出的土耳其精華遊，參訪土耳其最大城市伊斯坦堡 (見圖)。土耳其位於連接歐亞的十字路口，橫跨亞、歐兩大洲，獨特的地理位置也讓這片寶地擁有13項世界遺產。名人假期安排探訪奢華獨特的藍色清真寺，見證氣勢恢宏的奧斯曼帝國時期，走訪歷經千萬年堆積形成的棉花堡，體驗湛藍溫泉水和神話般的雲場，漫步在斷垣殘壁廢墟中的特洛伊古城遺跡。14天五星級住宿讓旅客在美景中更能徹底的放鬆身心。

名人假期利用疫情期間投注大量金錢與心力整合網路平台，優化旅遊線路與產品，便捷和完善網路預訂系統，加強旅遊風險評估與管控。該公司秉持以人為本、以客為尊，為解封後迫不及待擁抱世界的旅者打造遊歷世界之最。查看更多「名人假期」旅遊線路或預定行程，可上網 www.PEONYTOURS.com 或電詢洛杉磯 (626)289-1010, 紐約 (212)973-1998, 舊金山(650)259-9983。