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昌興珠寶 展銷寶璣9075兔年限定腕錶

洛杉磯訊
Brequet經典系列Classique 9075腕錶。（業者提供）
Brequet經典系列Classique 9075腕錶。（業者提供）

「兔」是機敏、靈巧、聰穎的象徵，代表了人們美好的祝願。全新寶璣(Brequet ) 經典系列 Classique 9075、癸卯年生肖女仕腕錶限量發行，昌興珠寶展銷中。

昌興表示，作為瑞士腕錶典範，寶璣時計給人一份經典的韻味。寶璣從兔子的特質中擷取靈感，以品牌精巧細致的琺瑯工藝和手工雕刻技術，生動演繹這一靈動自由的形象，打造經典系列生肖腕錶。寶璣 Classique 9075 融合了品牌標誌性的琺瑯工藝與雕刻技藝，以六隻姿態各異的玉兔形象詮釋時間藝術，展現女性的睿智與靈動之美。

寶璣 Classique 9075 大明火琺瑯錶盤生動且細膩，描繪出一個充滿活力的場景；在松軟雲朵的掩映下，六隻兔子在草叢中愉快嬉戲。18K白色金錶盤上的所有圖案皆由工藝大師手工鐫刻，中央圖案鐫刻於琺瑯層下方，而兔子則盈高鐫刻於琺瑯之上。該腕錶搭載591C自動機芯，動力儲存38小時，在透明底蓋下可窺見零件的高級修飾工藝。

寶璣限量八枚專為女性設計的兔年生肖腕錶採白金錶殼，錶圈及錶耳鑲嵌鑽石，配搭藍色鱷魚皮錶帶，具收藏價值。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址在 140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址是 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

聖蓋博 香港 羅蘭岡

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