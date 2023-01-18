余晨峰律師樓團隊 有獎遊戲與民眾同樂迎春

余晨峰律師樓在歷屆年節展攤位的隊伍從未間斷過。(業者提供)

余晨峰律師樓 (My Law Corporation) 今年持續贊助世界日報和蒙特利公園市聯合主辦的年節展，律師樓團隊在攤位在A-7， 將推出有獎互動遊戲，與民眾同樂迎春。

余晨峰律師為加州 高等丶第九巡迴上訴及最高法院律師，有超過30年專業經驗。尤其在交通意外案件，重視每一細節的余晨峰律師擁有一支經驗豐富的律師團隊，以專業的知識和謹慎的態度來細緻評價每宗車禍 案件賠償的風險及可行性，策劃出周全的訴訟方案。無論是庭外和解、談判或訴訟，選擇調解丶仲裁或陪審團判決，余晨峰律師皆處處以客戶權益為首。

余晨峰律師樓專精處理車禍意外人體受傷、嚴重受傷事故，以及各種災難引致的意外死亡個案，口碑佳。

余晨峰律師樓提供多種語言諮詢服務，精通國丶粵丶台山和上海話；以及英文，越南和西班牙文。

全天候車禍意外緊急處理小組到府服務專線是(626)289-2833，微信 公眾號「美國余晨峰律師樓」為民眾提供法律上面的知識，辦公室地址在 2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，網址 www.MyLawCorp.com。