余晨峰律師樓團隊 有獎遊戲與民眾同樂迎春
余晨峰律師樓 (My Law Corporation) 今年持續贊助世界日報和蒙特利公園市聯合主辦的年節展，律師樓團隊在攤位在A-7， 將推出有獎互動遊戲，與民眾同樂迎春。
余晨峰律師為加州高等丶第九巡迴上訴及最高法院律師，有超過30年專業經驗。尤其在交通意外案件，重視每一細節的余晨峰律師擁有一支經驗豐富的律師團隊，以專業的知識和謹慎的態度來細緻評價每宗車禍案件賠償的風險及可行性，策劃出周全的訴訟方案。無論是庭外和解、談判或訴訟，選擇調解丶仲裁或陪審團判決，余晨峰律師皆處處以客戶權益為首。
余晨峰律師樓專精處理車禍意外人體受傷、嚴重受傷事故，以及各種災難引致的意外死亡個案，口碑佳。
余晨峰律師樓提供多種語言諮詢服務，精通國丶粵丶台山和上海話；以及英文，越南和西班牙文。
全天候車禍意外緊急處理小組到府服務專線是(626)289-2833，微信公眾號「美國余晨峰律師樓」為民眾提供法律上面的知識，辦公室地址在 2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，網址 www.MyLawCorp.com。
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