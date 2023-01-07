中央電視台和廣東電視台 合併在31.8台播出

中央電視台31.8和廣東電視台31.4，從1月開始，為了能夠繼續為華人 社區服務，兩電視台的節目合併在31.8台播出。

多年來為傳播中國文化和家鄉的訊息，美國朗思傳媒集團努力不懈的將很多好的節目，提供給在洛杉磯 的華人社區。

廣東電視台和中央電視台的節目合併在31.8台播出後，仍然提供每天24小時每周七天的不間斷播出。中午12點到晚上的10點為中央電視台四台的華語節目，從晚上的10點到第二天的中午12點則為廣東電視台的廣東話節目。

精彩節目。源源不絕。 知名的中央電視台春節聯歡晚會、節慶特別節目以及連續劇、新聞、綜藝節目不間斷。而廣東電視台的地方新聞、廣東地區的精彩新聞評論節目、72家房客和廣東省台的特別節目也是不斷供應播放。

而中央電視台和廣東電視台的全頻道節目也，可以透過W C E TV 銀視網的網絡電視平台、手機 、平板電視以及谷歌的 Chromecast 24小時不間斷的播出。美國朗思傳媒集團繼續提供服務，詳情聯絡 1-626-912-3388 或 email 至 [email protected] 。網址：www.WCETV.com。