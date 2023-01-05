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DR.FUJI 高端醫療按摩椅 新年大特價

羅蘭岡訊
DR.FUJI高瑞醫療按摩椅FJ-8500、FJ-8600， 和FJ-8300型號再次獲CES美國電子消費展、新媒體評為最佳智能4D高端醫療按摩椅。（圖：業者提供）
DR.FUJI高瑞醫療按摩椅FJ-8500、FJ-8600， 和FJ-8300型號再次獲CES美國電子消費展、新媒體評為最佳智能4D高端醫療按摩椅。（圖：業者提供）

在美國市場已經有30年曆史的DR.FUJI 高端醫療按摩椅，正舉辦新年期間大特價，由工廠直銷。

DR.FUJI高瑞醫療按摩椅再次獲CES美國電子消費展、新媒體評為最佳智能4D高端醫療按摩椅，包括FJ-8500、FJ-8600， 和FJ-8300型號（見圖）。每年有20萬科技人企業家參加的全球最大電子科技產品展，在美國拉斯維加斯舉行，DR.FUJI高端醫療按摩椅大受消費者歡迎。顧客紛紛下定單訂貨，甚至是大貨櫃訂貨，DR.FUJI 說，參加 CES展已經有20年了，從來沒有這麽銷售火爆。

在CES 展中訂購的買家，反應DR.FUJI高瑞醫療按摩椅是一台真正做到解除腰酸背痛，恢復正常狀態充滿活力的按摩椅。現代社會，伏案辦公，缺乏鍛煉，久坐不動，彎腰駝背，俗話說十人九腰痛，尤其是在疫情中的心理壓力，身體缺乏運動更需要一台像FJ-8500 4D智能化技術、深度按摩手法、徹底修復受損的頸背腰部的效果。

新年期間送禮送健康，三年的疫情衡擊及俄烏戰事及其他多方因素，導致各樣民生用品都在漲價，工廠的生產成本也大幅增加。但DR.FUJI高瑞醫療按摩椅在特定時間，逆行大折扣，以原價的三到四折及四免（免稅，免運費，免按裝費，免利息）一口價出售。

48期付款世界頂級品牌勞斯萊斯豪華型 FJ-8500 原價$19999 ，特價每月$168 ，48月分期付款，一次付清價$7999 。新型至尊太極椅FJ-8600，原價$15000，特價每月$100，48月分期付款，一次付款$4800。FJ-8300 原價$13200，特價$3960、 每月$85 ，48月分期付款。

每天使用DR.FUJI高瑞醫療按摩椅15分鐘，每天一塊錢，是優質的投資，可到實體店展示中心體驗。洛杉磯旗艦店在1015 Nogales St. Rowland Height CA  羅蘭岡大華超市商場內。公司網站 www.drfuji.com ， Instgram.com/drfuji_fitness，查看產品資料和選購可電諮詢洽談-626-241-6828，提供多種語言服務。

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