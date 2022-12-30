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張青會計師與林恭蓉會計師 兩事務所合併

洛杉磯訊

12月29日，總部位於南加州工業市的張青會計師聯合事務所宣佈，已成功完成與核桃市林恭蓉會計師事務所的合併事宜。

張青會計師聯合事務所的創始合夥人張青（Eric Zhang）表示：「我們與林恭蓉（Shery Fan）會計師事務所的合併事宜完成地非常順利。相信通過此次合併，能夠進一步擴大公司業務及業務涵蓋地區，更好地為大洛杉磯地區、美國其他地區，以及海外的眾多客戶服務。」

張青會計師介紹：「林恭蓉會計師是北美華人會計師協會歷屆理事，擁有超過三十多年的財稅從業經驗。林會計師十五歲由臺北來到洛杉磯，畢業於加州州立大學Sacramento分校會計系，三藩市金門大學稅務碩士班，並在美國主流第十四大中型會計師事務所工作多年。在此次合併之後，林恭蓉會計師將擔任張青會計師聯合事務所的高級合夥人。」

張青會計師表示：「感謝原Shery Fan 會計師事務所的客人們，給我們提供服務的機會，我們有信心繼續提供優質的服務。 我們新的團隊將秉持一直以來以客人為中心的工作理念，繼續提供高效優質的服務。原服務專案、收費標準都將沿襲傳統。除辦公地點變更為位於工業市的張青會計師聯合事務所地址外，電話依然維持909-468-3070。」

張青會計師聯合事務所（Eric Zhang & Associates LLP）的總部位於南加州，在全美共有六間辦公室。分別是位於大洛杉磯地區的三個辦公室、北加灣區一間辦公室、西雅圖和休斯頓各一間辦公室。在亞洲地區有六個辦事處，分別位於北京、上海、深圳、青島、成都和臺北。創始合夥人張青會計師，為現任北美華人會計師協會會長。事務所共擁有六十餘名員工，其中近半數擁有美國註冊會計師、國稅局註冊稅務師執照。事務所專精稅務、會計、審計和諮詢等領域。

工業市總部的地址：18725 E. Gale Ave Suite 250, City of Industry，CA，電話 (626) 581-2266 ；（909）468-3070。郵箱 [email protected] & [email protected]

加州 洛杉磯 工業市

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